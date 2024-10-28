Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Акима Сарани наказали из-за проблем с отоплением

Опубликовано:

Еркин Баулыков
Еркин Баулыков. Фото: gov.kz

Ответственные за тепло в домах жителей Сарани получили дисциплинарные взыскания, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, аким Сарани Еркин Баулыков и руководитель Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили строгий выговор. Первому заместителю акима области Азамату Тайжанову объявлено дисциплинарное наказание в виде замечания.

Об этом сообщил глава региона Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.

"За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, а именно недостаточный контроль за подготовкой к отопительному сезону, моему первому заместителю вынести дисциплинарное взыскание в виде замечания. Акиму Сарани и руководителю управления энергетики и ЖКХ - строгий выговор.

Всем еще раз хочу напомнить, что качественное теплоснабжение в зимний период для нас приоритетная задача. Работа должна проводиться постоянная! По каждому случаю будет дана жесткая оценка и определена степень ответственности", - сказал Ермаганбет Булекпаев.

Аким Сарани доложил о ситуации с отоплением в городе. По его словам, все локальные котельные работают в штатном режиме, запас топлива обеспечен. Вопросы по домам, поступающие в городской чат, отрабатываются оперативно, заверил Еркин Баулыков.

Напомним, в начале октября аким Сарани в соцсети прокомментировал начало отопительного сезона. По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также на тот момент он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что идет прогрев системы.

Позже Еркин Баулыков рассказал о ситуации с центральным тепловым источником. Выяснилось, что из-за перебоев было принято решение вернуться к старому варианту обогрева города - на локальные котельные. Аким Сарани принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что ответственность за то, что жители Сарани остались без отопления, в первую очередь несет глава города, и поручил завершить все работы в кратчайшие сроки.

А министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседание местного оперативного штаба.

21 октября стало известно, что в Сарани завершили переподключение домов к резервной системе теплоснабжения. Все теплоисточники обеспечили топливом и рабочими.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2179487-akima-sarani-nakazali-iz-za-problem-s-otopleniem/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie