Акима Сарани наказали из-за проблем с отоплением

Ответственные за тепло в домах жителей Сарани получили дисциплинарные взыскания, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, аким Сарани Еркин Баулыков и руководитель Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили строгий выговор. Первому заместителю акима области Азамату Тайжанову объявлено дисциплинарное наказание в виде замечания.

Об этом сообщил глава региона Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.

"За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, а именно недостаточный контроль за подготовкой к отопительному сезону, моему первому заместителю вынести дисциплинарное взыскание в виде замечания. Акиму Сарани и руководителю управления энергетики и ЖКХ - строгий выговор.

Всем еще раз хочу напомнить, что качественное теплоснабжение в зимний период для нас приоритетная задача. Работа должна проводиться постоянная! По каждому случаю будет дана жесткая оценка и определена степень ответственности", - сказал Ермаганбет Булекпаев.

Аким Сарани доложил о ситуации с отоплением в городе. По его словам, все локальные котельные работают в штатном режиме, запас топлива обеспечен. Вопросы по домам, поступающие в городской чат, отрабатываются оперативно, заверил Еркин Баулыков.

Напомним, в начале октября аким Сарани в соцсети прокомментировал начало отопительного сезона. По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также на тот момент он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что идет прогрев системы.

Позже Еркин Баулыков рассказал о ситуации с центральным тепловым источником. Выяснилось, что из-за перебоев было принято решение вернуться к старому варианту обогрева города - на локальные котельные. Аким Сарани принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что ответственность за то, что жители Сарани остались без отопления, в первую очередь несет глава города, и поручил завершить все работы в кратчайшие сроки.

А министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседание местного оперативного штаба.

21 октября стало известно, что в Сарани завершили переподключение домов к резервной системе теплоснабжения. Все теплоисточники обеспечили топливом и рабочими.