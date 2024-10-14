"Из-за перебоев решили перейти к старому варианту": аким Сарани извинился перед жителями

Аким Сарани Еркин Баулыков рассказал о ситуации с центральным тепловым источником и мерах по восстановлению теплоснабжения в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на главу города.

Как говорится на официальной странице акима в Instagram, ЦТИ запущен, в работе находится один котел, и температурные показатели поднимаются.

"Сейчас на магистральных сетях от ЦТИ до центрального теплового пункта показатель приближается к выше 50 градусов. В ближайшее время эта температура дойдет до домов", — сообщил Еркин Баулыков.

Он отметил, что из-за нового оборудования требуется поэтапное повышение температуры.

"К сожалению, потому что у нас новое оборудование, новые котельные, требуется поэтапное повышение. Но самое главное - работники все имеются, все необходимые работы выполняются. Запасы угля, все необходимые расходные материалы также имеются на станции", - добавил аким.

Баулыков принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

"Будем продолжать свою работу, прошу у населения извинения за доставленные неудобства. В ближайшее время тепло будет доведено до всех домов", - заверил он.

Аким сообщил, что ЦТИ проходит режимную наладку, в ходе которой выявляются технические нарушения.

"Сейчас ЦТИ проходит режимную наладку. В ходе нее проявляются определенные технические нарушения, которые быстро устраняются специалистами", - пояснил Еркин Баулыков.

Из-за перебоев в теплоснабжении принято решение вернуться к старому варианту обогрева города.

"Вместе с тем из-за определенных перебоев приняли решение по переходу к старому варианту теплоснабжения нашего города. Мы запускаем наши локальные теплоисточники: для их запуска потребуется небольшой промежуток времени. Мы постараемся максимально быстро отработать", - отметил глава города.

По словам акима, подготовлено шесть локальных теплоисточников, которые вскоре будут введены в режим.

"Будем дальше работать над запуском центрального теплоснабжения нашего города, будем выявлять все нарушения и их устранять", - сообщил Баулыков.

Говоря о ЦТИ, аким напомнил, что это новый объект, строительство которого длилось более 10 лет.

"Все мы прекрасно помним, с какими определенными историями он был связан. Но, тем не менее, мы его заканчиваем, сейчас проходит большая работа по режимной наладке самого оборудования", - рассказал он.

Баулыков отметил, что город сохранил резервное теплоснабжение.

"Понимая, что могут возникать определенные вещи, мы сохранили резервное теплоснабжение города - наши локальные источники. Все они сохранены, не разобраны, не проданы и остаются в рабочем состоянии", - подчеркнул аким.

Он сообщил, что уже подключены 83 дома, и в ближайшее время тепло будет подано во все оставшиеся.

"У нас осталось 85 домов, сегодня мы все завершаем и подаем тепло в наши дома", - заявил Еркин Баулыков.

Центральная котельная продолжит работу и будет выходить на проектные параметры.

"Центральная котельная продолжит свою работу, будет выходить на нужные проектные параметры и в последующем будет параллельно отапливать город. С начала отопительного сезона у нас оставалось 8 котельных, которые зашли в отопительный сезон - к ним подключены наши социальные объекты", - отметил аким.

В сентябре текущего года Еркин Баулыков сообщал, что работы по строительству ЦТИ находятся на финальной стадии, проект будет введен в эксплуатацию в этом году. Планировалось, что новая котельная обеспечит теплом 80% многоквартирных домов Сарани (255 объектов). Подключение будет происходить поэтапно. Всего в проекте 315 объектов, оставшиеся 60 домов будут подключены в следующем году.

27 сентября в Караганде также начался постепенный запуск отопительного сезона - тепло планировалось подать во все дома к 1 октября. Отмечалось, что в первую очередь отопление получат дома Майкудука, Сортировки, Пришахтинска, затем Юго-Востока и остальной части города.