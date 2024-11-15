"Должно послужить уроком для всех акимов": Токаев о ситуации в Сарани

Президент Касым-Жомарт Токаев на первом Форуме работников сельского хозяйства сегодня рассказал, как будет расценивать некомпетентность акимов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Еще одна актуальная задача – безупречное проведение отопительного сезона. Этому я уделяю особое внимание. К приходу минусовых температур оказался не готов город Сарань, в котором только недавно дома были подключены к теплоснабжению. За данное упущение ответственные должностные лица уже получили соответствующие наказания. Для всех акимов это должно послужить уроком", - сказал Токаев.

Он отметил, что срывы отопительного сезона будут рассматриваться как показатель некомпетентности руководителей, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"В целом по стране в этом году проведена большая работа по ремонту энергоисточников и сетей теплоснабжения. Запасов топлива на складах достаточно. Но "почивать на лаврах" нельзя, нужно держать ситуацию на постоянном контроле", - поручил Токаев.

Напомним, в начале октября аким Сарани Еркин Баулыков сообщил, что в городе начался отопительный сезон. Градоначальник сообщил, что все локальные котельные были зажжены и объяснил, что сейчас идет прогрев системы.

Однако тепло в дом жителей Сарани так и не пришло. 14 октября Баулыков принес гражданам извинения и сообщил, что отопление должно вскоре появиться в домах.

Тогда премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что ответственность за то, что жители Сарани остались без отопления, в первую очередь несет аким, и поручил завершить все работы в кратчайшие сроки. 21 октября в Сарани завершили переподключение домов к резервной системе теплоснабжения.

29 октября Еркина Баулыкова сняли с должности, акиму Карагандинской области сделали выговор.