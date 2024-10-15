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Наказать за недостоверную информацию об отоплении в Сарани пообещал Бектенов

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Премьер
Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

На заседании правительства премьер-министр пообещал привлечь к ответственности чиновников, заявивших ранее о готовности Сарани к отопительному сезону, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 15 октября, на заседании правительства был рассмотрен вопрос сорванного начала отопительного сезона в городе Сарань, где возникли проблемы с котельной.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщил, что котельная уже введена в действие.

"13 октября из-за неисправности автоматики работа котельной приостановлена в связи с неисправностью. Принято решение подключить резервную котельную. На сегодня работа ведется, вопрос на моем личном контроле", - заверил он.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что ответственность за то, что жители Сарани остались без отопления, в первую очередь несет аким города, и поручил завершить все работы в течение сегодняшнего дня.

"Сегодня все работы нужно завершить. В первую очередь это личная ответственность акима города Сарань и отсутствие должного контроля со стороны руководства области. По моему поручению начаты проверки.

Все, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону, будут привлечены к ответственности. После заседания правительства министр энергетики выедет в город Сарань с проверкой.

По итогам материалы будут направлены в правоохранительные органы. Если будет определен состав преступления, все виновные будут привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Напомним, вчера, 14 октября, аким Сарани Еркин Баулыков рассказал о ситуации с центральным тепловым источником и мерах по восстановлению теплоснабжения в городе. Он сообщил, что уже подключены 83 дома, и в ближайшее время тепло будет подано во все оставшиеся. Баулыков принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

Ранее, 3 октября, аким Сарани в соцсети прокомментировал начало отопительного сезона. По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также на тот момент он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что идет прогрев системы.

В сентябре Еркин Баулыков сообщал, что работы по строительству центральной котельной, которые затянулись на многие годы, находятся на финальной стадии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174397-nakazat-za-nedostovernuyu-informaciyu-po-otopleniyu-v-sarani-poobeshchal-bektenov/

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