Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Понимаю недовольство горожан": о ситуации с отоплением в Сарани высказались в акимате

Опубликовано:

Котельная в Сарани
Котельная. Фото: gov.kz

В Сарани завершили переподключение домов к резервной системе теплоснабжения. Все теплоисточники обеспечены топливом и рабочими, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, котельные обеспечены необходимым запасом топлива и рабочими. Сейчас главная цель - обеспечить качественное отопление жилых домов.

"Я понимаю недовольство горожан. Как только ситуация стабилизируется, мы обязательно проведем анализ и оценим действия каждого, кто несет ответственность", - подчеркнул аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.

Глава Сарани Еркин Баулыков доложил о ситуации с теплоснабжением города.

"Все дома переподключены к резервной системе теплоснабжения. Все локальные теплоисточники запущены. Один квартал переподключен к действующей котельной. На всех теплоисточниках есть необходимый запас топлива. Дополнительно обеспечен подвоз угля. Рабочие в котельных тоже есть. До ввода в эксплуатацию центрального теплоисточника город будет обеспечен резервной системой теплоснабжения", - отметил он.

В акимате добавили, что за октябрь жителям Сарани сделают перерасчет за теплоснабжение.

Напомним, в начале октября аким Сарани в соцсети прокомментировал начало отопительного сезона. По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также на тот момент он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что идет прогрев системы.

Позже Еркин Баулыков рассказал о ситуации с центральным тепловым источником. Выяснилось, что из-за перебоев было принято решение вернуться к старому варианту обогрева города. Аким Сарани принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что ответственность за то, что жители Сарани остались без отопления, в первую очередь несет глава города, и поручил завершить все работы в кратчайшие сроки.

А министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседание местного оперативного штаба.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176776-ponimayu-nedovolstvo-gorozhan-o-situacii-s-otopleniem-v-sarani-vyskazalis-v-akimate/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie