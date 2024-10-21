"Понимаю недовольство горожан": о ситуации с отоплением в Сарани высказались в акимате

В Сарани завершили переподключение домов к резервной системе теплоснабжения. Все теплоисточники обеспечены топливом и рабочими, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, котельные обеспечены необходимым запасом топлива и рабочими. Сейчас главная цель - обеспечить качественное отопление жилых домов.

"Я понимаю недовольство горожан. Как только ситуация стабилизируется, мы обязательно проведем анализ и оценим действия каждого, кто несет ответственность", - подчеркнул аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.

Глава Сарани Еркин Баулыков доложил о ситуации с теплоснабжением города.

"Все дома переподключены к резервной системе теплоснабжения. Все локальные теплоисточники запущены. Один квартал переподключен к действующей котельной. На всех теплоисточниках есть необходимый запас топлива. Дополнительно обеспечен подвоз угля. Рабочие в котельных тоже есть. До ввода в эксплуатацию центрального теплоисточника город будет обеспечен резервной системой теплоснабжения", - отметил он.

В акимате добавили, что за октябрь жителям Сарани сделают перерасчет за теплоснабжение.

Напомним, в начале октября аким Сарани в соцсети прокомментировал начало отопительного сезона. По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также на тот момент он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что идет прогрев системы.

Позже Еркин Баулыков рассказал о ситуации с центральным тепловым источником. Выяснилось, что из-за перебоев было принято решение вернуться к старому варианту обогрева города. Аким Сарани принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что ответственность за то, что жители Сарани остались без отопления, в первую очередь несет глава города, и поручил завершить все работы в кратчайшие сроки.

А министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседание местного оперативного штаба.