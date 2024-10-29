Еркина Баулыкова сняли с поста акима Сарани из-за срыва отопительного сезона

Еркина Баулыкова сняли с должности акима Сарани за допущение срыва начала отопительного сезона. Назначен временно исполняющий обязанности главы города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат области.

"Распоряжением акима Карагандинской области аким Сарани Еркин Баулыков освобожден от занимаемой должности за допущенный срыв начала отопительного сезона в городе.

Временно исполняющим обязанности назначен Максат Кайрешов, работавший заместителем акима Сарани", - говорится на официальном сайте акимата Карагандинской области.

Максат Кайрешов. Фото: официальный сайт акимата Карагандинской области

Вчера Еркин Баулыков и руководитель Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили строгий выговор.

Напомним, в начале октября аким Сарани в соцсети прокомментировал начало отопительного сезона. По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также на тот момент он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что идет прогрев системы.

Позже Еркин Баулыков рассказал о ситуации с центральным тепловым источником. Выяснилось, что из-за перебоев было принято решение вернуться к старому варианту обогрева города - на локальные котельные. Аким Сарани принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что ответственность за то, что жители Сарани остались без отопления, в первую очередь несет глава города, и поручил завершить все работы в кратчайшие сроки.

А министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседание местного оперативного штаба.

21 октября стало известно, что в Сарани завершили переподключение домов к резервной системе теплоснабжения. Все теплоисточники обеспечили топливом и рабочими.