Сбой на ТЭЦ в Сарани: в Минэнерго выступили с новым заявлением

Все дома и социальные объекты в городе Сарани в Карагандинской области подключены к объектам теплоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэнерго.

По данным пресс-службы Министерства энергетики, все дома и социальные объекты в городе Сарань подключены к объектам теплоснабжения. На источниках тепла имеется необходимый запас топлива.

Промышленные объекты города работают в соответствии с производственными программами.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседание местного оперативного штаба.

"Все локальные котельные, которые были в резерве, подготовлены и запущены. Тепло подается в полном объеме. Отслеживаем температуру подачи тепла на всех котельных. Там, где необходимо нарастить дополнительными котлами, уже в ближайшее время будут наращены. Жители задавали вопрос по двум котельным, которые ранее существовали, эти дома переподключили на другие действующие котельные", - сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Отмечается, что работает специальная комиссия, в состав которой вошли представители энергонадзора, руководители региона, представители ДЧС. Также приглашены специалисты заводов-поставщиков оборудования для центрального теплоисточника.

"Мы посетили все теплоисточники, провели достаточно детальный анализ хода работ по восстановлению схемы теплоснабжения. Принято следующее решение: до запуска центрального теплоисточника теплоснабжение города будет осуществляться за счет локальных котельных. Все соцобъекты обеспечены теплом, все промышленные объекты работают в соответствии с производственными программами", - сказал Алмасадам Саткалиев.

Подача тепла в дома завершается. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики и акимата области.

Позже в пресс-службе ведомства дополнили, что специалисты ЖКХ, председатели КСК и старшие по домам, представители котельных точечно отрабатывают вопросы по развоздушиванию стояков. Котельные выходят на температурный режим.

Работает диспетчерская служба акимата - 8 72137 73915.

Напомним, 3 октября аким Сарани в соцсети прокомментировал начало отопительного сезона. По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также на тот момент он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что идет прогрев системы.

А 14 октября глава города Еркин Баулыков рассказал о ситуации с центральным тепловым источником и мерах по восстановлению теплоснабжения в городе. Он сообщил, что уже подключены 83 дома, и в ближайшее время тепло будет подано во все оставшиеся. Баулыков принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

Ранее премьер-министр Казахстана пообещал привлечь к ответственности чиновников, заявивших ранее о готовности Сарани к отопительному сезону.

"В первую очередь это личная ответственность акима города Сарань и отсутствие должного контроля со стороны руководства области. По моему поручению начаты проверки. Все, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону, будут привлечены к ответственности.

После заседания правительства министр энергетики выедет в город Сарань с проверкой. По итогам материалы будут направлены в правоохранительные органы. Если будет определен состав преступления, все виновные будут привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Накануне сообщалось, что из-за сбоев в работе ТЭЦ дома в Сарани переподключают к старым котельным, а на новом объекте пытаются разобраться с проблемой.