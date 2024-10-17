Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сбой на ТЭЦ в Сарани: в Минэнерго выступили с новым заявлением

Опубликовано:

Алмасадам Саткалиев
Алмасадам Саткалиев. Фото: facebook.com/minenergork

Все дома и социальные объекты в городе Сарани в Карагандинской области подключены к объектам теплоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэнерго.

По данным пресс-службы Министерства энергетики, все дома и социальные объекты в городе Сарань подключены к объектам теплоснабжения. На источниках тепла имеется необходимый запас топлива.

Промышленные объекты города работают в соответствии с производственными программами.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседание местного оперативного штаба.

"Все локальные котельные, которые были в резерве, подготовлены и запущены. Тепло подается в полном объеме. Отслеживаем температуру подачи тепла на всех котельных. Там, где необходимо нарастить дополнительными котлами, уже в ближайшее время будут наращены. Жители задавали вопрос по двум котельным, которые ранее существовали, эти дома переподключили на другие действующие котельные", - сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Отмечается, что работает специальная комиссия, в состав которой вошли представители энергонадзора, руководители региона, представители ДЧС. Также приглашены специалисты заводов-поставщиков оборудования для центрального теплоисточника.

"Мы посетили все теплоисточники, провели достаточно детальный анализ хода работ по восстановлению схемы теплоснабжения. Принято следующее решение: до запуска центрального теплоисточника теплоснабжение города будет осуществляться за счет локальных котельных. Все соцобъекты обеспечены теплом, все промышленные объекты работают в соответствии с производственными программами", - сказал Алмасадам Саткалиев.

Подача тепла в дома завершается. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики и акимата области.

Позже в пресс-службе ведомства дополнили, что специалисты ЖКХ, председатели КСК и старшие по домам, представители котельных точечно отрабатывают вопросы по развоздушиванию стояков. Котельные выходят на температурный режим.

Работает диспетчерская служба акимата - 8 72137 73915.

Напомним, 3 октября аким Сарани в соцсети прокомментировал начало отопительного сезона. По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также на тот момент он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что идет прогрев системы.

А 14 октября глава города Еркин Баулыков рассказал о ситуации с центральным тепловым источником и мерах по восстановлению теплоснабжения в городе. Он сообщил, что уже подключены 83 дома, и в ближайшее время тепло будет подано во все оставшиеся. Баулыков принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

Ранее премьер-министр Казахстана пообещал привлечь к ответственности чиновников, заявивших ранее о готовности Сарани к отопительному сезону.

"В первую очередь это личная ответственность акима города Сарань и отсутствие должного контроля со стороны руководства области. По моему поручению начаты проверки. Все, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону, будут привлечены к ответственности.

После заседания правительства министр энергетики выедет в город Сарань с проверкой. По итогам материалы будут направлены в правоохранительные органы. Если будет определен состав преступления, все виновные будут привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Накануне сообщалось, что из-за сбоев в работе ТЭЦ дома в Сарани переподключают к старым котельным, а на новом объекте пытаются разобраться с проблемой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175312-sboy-na-tec-v-sarani-v-minenergo-vystupili-s-novym-zayavleniem/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie