ЧП на заводе в Караганде: в МЧС заявили, что спасателей не пускали к пострадавшим

Вице-министр по ЧС сообщил, что спасателей не впускали на ферросплавный завод в Караганде, на котором из-за ЧП погибли четверо рабочих, передает корреспондент NUR.KZ.

В кулуарах правительства Бауыржан Сыздыков напомнил, что происшествие на ферросплавном заводе случилось в 04:10.

"К сожалению, сообщение к нам поступило через два часа, в 06:08", - добавил он.

При этом вице-министр отметил, что спасателей не впускали на территорию завода.

"На территории таких объектов есть свои спасательные подразделения, они считали, что они своими силами справятся. Но здесь, раз уж вызов поступил, наши спасатели приехали. Их обязаны были запустить. Завод не имел права не впускать МЧС, поэтому было начато административное дело. За такое правонарушение грозит до 200 МРП (739 тыс. тенге)", - заявил вице-министр.

Напомним, 20 июля на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: случился внезапный выброс пламени, в результате чего пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Пострадавших доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова.

Кроме того, для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова.

К сожалению, 22 июля скончался один из пострадавших - работник 1993 года рождения, с глубокими 85% ожогами тела. 24 июля стало известно о смерти еще одного из пострадавших работников, 1999 года рождения, с 90% ожогами тела. 25 июля еще двое сотрудников завода, 1981 и 1987 годов рождения, скончались в больнице, не приходя в сознание. Четверо остаются в тяжелом состоянии.

В Минздраве объяснили, почему пострадавших рабочих везли на "ГАЗели", также о расследовании происшествия высказывался аким области Ермаганбет Булекпаев. Премьер-министр Олжас Бектенов взял на личный контроль расследование ЧП на заводе в Караганде.