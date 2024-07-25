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"Разделяю вашу боль": Бектенов взял на личный контроль расследование ЧП на заводе в Караганде

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Олжас Бектенов. Фото
Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов выразил соболезнования родным погибших в ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

"Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Разделяю вашу боль и горечь невосполнимой утраты. Расследование причин происшествия находится на моем личном контроле. Семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка", - сказал Олжас Бектенов.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства, сейчас работает специальная комиссия по расследованию причин аварии в результате ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, семьям погибших, у которых есть дети, будут назначены пособия из республиканского бюджета и социальные выплаты из ГФСС по случаю потери кормильца.

Семьи погибших получат выплаты от страховой организации и единовременную выплату на погребение из ЕНПФ.

Кроме того, компания-работодатель взяла на себя все расходы по организации похорон, а также следующие обязательства:

  • единовременная выплата семьям погибших работников в размере 10 годовых заработных плат;
  • помощь в улучшении жилищных условий семей погибших и пострадавших;
  • полное погашение всех кредитов членов семей погибших сотрудников.

ЧП на ферросплавном заводе в Караганде

Напомним, 20 июля на Карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: случился внезапный выброс пламени, в результате чего пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени.

Несколько дней назад скончался один из пострадавших - работник 1993 года рождения. В областном УЗ сообщали, что его доставили в больницу с глубокими 85% ожогами тела, мужчина все это время находился в крайне тяжелом состоянии.

Вчера стало известно о смерти рабочего 1999 года рождения. Его доставили в больницу с 90% ожогами тела. Он также находился все это время в крайне тяжелом состоянии. Позже скончались еще двое.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Кроме того, для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова.

Недавно в Минздраве объяснили, почему пострадавших рабочих везли на "ГАЗели", также о расследовании происшествия высказывался аким области Ермаганбет Булекпаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2139769-chp-na-zavode-v-karagande-bektenov-vyrazil-soboleznovaniya-semyam-pogibshih/

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