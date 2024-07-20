ЧП на заводе в Караганде: крайне тяжелым оценили медики состояние пострадавших

Шесть человек, пострадавших во время чрезвычайного происшествия на заводе ферросплавов в Караганде, остаются в реанимации, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на облздрав.

"20 июля 2024 года в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова доставлено 8 работников промышленного предприятия с ожоговыми травмами, полученными на производстве.

Шестеро пострадавших госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии, двое – в отделение комбустологии. Состояние пятерых пострадавших оценивается как крайне тяжелое, двоих – как тяжелое, одного пациента – средней степени тяжести.

Пострадавшие осмотрены профильными специалистами. Проведены дополнительные обследования. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме", – говорится в комментарии управления здравоохранения Карагандинской области.

Ранее в субботу стало известно, что на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: произошел внезапный выброс пламени, в результате которого пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.