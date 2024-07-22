ЧП на заводе в Караганде: один из пострадавших скончался в больнице
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В Караганде скончался один из пациентов, который пострадал во время ЧП на ферросплавном заводе, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.
В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что врачам, несмотря на все усилия, не удалось спасти одного из пострадавших.
"Пациент 1993 года рождения с глубокими 85% ожогами тела, находившийся все это время в крайне тяжелом состоянии, скончался. Приносим искренние соболезнования близким родственникам погибшего", - сообщили в управлении.
Напомним, 20 июля на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: случился внезапный выброс пламени, в результате чего пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени.
Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Пострадавших доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова.
Для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова.
Также о расследовании происшествия высказался аким области Ермаганбет Булекпаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2138208-chp-na-zavode-v-karagande-odin-iz-postradavshih-skonchalsya-v-bolnice/