ЧП на заводе в Караганде: один из пострадавших скончался в больнице

В Караганде скончался один из пациентов, который пострадал во время ЧП на ферросплавном заводе, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что врачам, несмотря на все усилия, не удалось спасти одного из пострадавших.

"Пациент 1993 года рождения с глубокими 85% ожогами тела, находившийся все это время в крайне тяжелом состоянии, скончался. Приносим искренние соболезнования близким родственникам погибшего", - сообщили в управлении.

Напомним, 20 июля на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: случился внезапный выброс пламени, в результате чего пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Пострадавших доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова.

Для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова.

Также о расследовании происшествия высказался аким области Ермаганбет Булекпаев.