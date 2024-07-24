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ЧП на заводе в Караганде: скончался еще один пострадавший

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Капельница в больнице
Капельница. Иллюстративное фото: pexels.com

Скончался еще один из пострадавших при ЧП на ферросплавном заводе в Караганде, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областное управление здравоохранения.

"Пациент 1999 года рождения с 90% ожогами тела, также находившийся все это время в крайне тяжелом состоянии, скончался", - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Напомним, 20 июля на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: случился внезапный выброс пламени, в результате чего пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени.

Несколько дней назад скончался один из пострадавших - работник 1993 года рождения. В областном УЗ сообщали, что его доставили в больницу с глубокими 85% ожогами тела, мужчина все это время находился в крайне тяжелом состоянии.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Пострадавших доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова.

Кроме того, для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова.

Недавно в Минздраве объяснили, почему пострадавших рабочих везли на "ГАЗели", также о расследовании происшествия высказывался аким области Ермаганбет Булекпаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2139370-chp-na-zavode-v-karagande-skonchalsya-eshche-odin-postradavshiy/

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