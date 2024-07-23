Почему получивших ожоги работников завода везли в больницу на газели, ответили в Минздраве

На брифинге в кабмине глава Минздрава ответила, почему работников ферросплавного завода Караганды, которые получили ожоги, везли в больницу на газели, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня один из пострадавших погиб у нас. Наши соболезнования семье. Все необходимые мероприятия со стороны медработников на месте были оказаны, и бригада была своевременно направлена. Но объем ожогов фактически можно было назвать несовместимым с жизнью. Объем поражения был очень большой.

У нас есть пострадавшие, достаточно серьезно пострадавшие. На тот момент, до приезда бригады скорой помощи, было решено на подручном автотранспорте доставить. Но соответствующая медпомощь была оказана - буквально в течение очень короткого времени была организована бригада из Республиканского центра Института травматологии", - сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Главу ведомства спросили, не была ли доставка на "подручном транспорте" риском для возможного заноса инфекции, попадания пыли в ожоговые раны и т.д.

"В целом, если бы приехала машина скорой помощи, первая задача была бы оказать противошоковую терапию. Но, не дожидаясь скорой, было решено вывезти в связи с оперативностью обстановки. Где-то, действительно, ситуация форс-мажорная. Думаю, соответствующие меры уже в условиях медорганизации были приняты, поэтому здесь это была вынужденная мера", - добавила Альназарова.

Напомним, 20 июля на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: случился внезапный выброс пламени, в результате чего пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Пострадавших доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова.

Для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова.

Также о расследовании происшествия высказался аким области Ермаганбет Булекпаев.

Накануне стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице.