ЧП на заводе ферросплавов в Караганде: заведено уголовное дело
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В субботу на одном из заводов Караганды случилось ЧП, в котором пострадали 8 человек. О произошедшем высказались представители полиции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на правоохранителей.
"По факту произошедшего на ферросплавном заводе в Караганде заведено уголовное дело по ст. 156 ч. 2 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства выясняются", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.
Ранее в субботу стало известно, что на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: произошел внезапный выброс пламени, в результате которого пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2137212-chp-na-zavode-ferrosplavov-v-karagande-zavedeno-ugolovnoe-delo/