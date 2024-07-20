ЧП на заводе ферросплавов в Караганде: заведено уголовное дело

В субботу на одном из заводов Караганды случилось ЧП, в котором пострадали 8 человек. О произошедшем высказались представители полиции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на правоохранителей.

"По факту произошедшего на ферросплавном заводе в Караганде заведено уголовное дело по ст. 156 ч. 2 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства выясняются", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

Ранее в субботу стало известно, что на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: произошел внезапный выброс пламени, в результате которого пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени.