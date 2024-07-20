Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

ЧП на заводе ферросплавов в Караганде: заведено уголовное дело

Опубликовано:

Сияющий кусок металла на металлургическом заводе
Металлургический завод. Иллюстративное фото: Dushlik / Getty Images

В субботу на одном из заводов Караганды случилось ЧП, в котором пострадали 8 человек. О произошедшем высказались представители полиции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на правоохранителей.

"По факту произошедшего на ферросплавном заводе в Караганде заведено уголовное дело по ст. 156 ч. 2 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства выясняются", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

Ранее в субботу стало известно, что на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: произошел внезапный выброс пламени, в результате которого пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2137212-chp-na-zavode-ferrosplavov-v-karagande-zavedeno-ugolovnoe-delo/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie