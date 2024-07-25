ЧП на заводе в Караганде: скончались еще двое пострадавших

В больнице Караганды погибли еще двое пострадавших на ферросплавном заводе. Четверо остаются все еще в тяжелом состоянии, передает Kazinform.

"После проведения интенсивных реанимационных мероприятий не удалось спасти жизни еще двоих пострадавших работников карагандинского ферросплавного завода. Пациенты, 1981 и 1987 годов рождения, скончались, не приходя в сознание. Врачи до последнего боролись за спасение их жизней. Приносим искренние соболезнования близким родственникам погибших", - сообщили агентству в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Отмечается, что погибшими были механик плавильного цеха Адамчук Дмитро и мастер службы главного механика Жетписбаев Толеген.

Накануне вечером сообщалось, что скончался еще один пострадавший - пациент 1999 года рождения, который поступил с 90% ожогами тела и находился все это время в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, 20 июля на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: случился внезапный выброс пламени, в результате чего пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени.

Несколько дней назад скончался один из пострадавших - работник 1993 года рождения. В областном управздраве сообщали, что его доставили в больницу с глубокими 85% ожогами тела, мужчина все это время находился в крайне тяжелом состоянии.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Пострадавших доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова.

Кроме того, для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова.

Недавно в Минздраве объяснили, почему пострадавших рабочих везли на "ГАЗели", также о расследовании происшествия высказывался аким области Ермаганбет Булекпаев.