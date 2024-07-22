ЧП на заводе в Караганде: аким области высказался о расследовании происшествия

Акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву доложили о работе специальной комиссии по расследованию происшествия на ферросплавном заводе, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте акимата, на постоянном контроле руководства Карагандинской области находится расследование несчастного случая на ферросплавном заводе. О ситуации доложили ответственные органы на аппаратном совещании.

"Как вы знаете, на ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация. К большому сожалению, пострадали 8 работников. Сейчас всем оказывается вся необходимая медицинская помощь. Я лично встречался с родственниками пострадавших, разговаривал также с врачами. Медицинский персонал делает все возможное", - рассказал аким области Ермаганбет Булекпаев.

По информации руководителя управления здравоохранения Бибигуль Тулегеновой, состояние пяти пострадавших оценивается как крайне тяжелое, состояние троих - тяжелое. Проводится вся комплексная противошоковая терапия.

По факту происшествия на ферросплавном заводе YDD Corporation возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Для расследования причин и обстоятельств случившегося в рамках трудового законодательства создана специальная комиссия.

"В состав комиссии включены представители всех уполномоченных государственных органов. Работы начали в первый же день. Каждый представитель отрабатывает свое направление. Первоначально осмотр места происшествия проведен, опрашиваются очевидцы несчастного случая. Идет ознакомление с технической документацией. Работаем ежедневно", - доложил руководитель управления инспекции труда Мурат Каракекилов.

По итогам расследования будут сделаны выводы.

"Эту работу вы должны вести в тесном сотрудничестве со всеми ответственными государственными органами, в том числе правоохранительными. Принципиально и объективно!" - подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Напомним, 20 июля на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: случился внезапный выброс пламени, в результате чего пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Пострадавших доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова.

Для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова.