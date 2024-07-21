ЧП на заводе в Караганде: врачей из Астаны привлекли для помощи пострадавшим

В управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о текущем состоянии пострадавших в ЧП на заводе ферросплавов, передает корреспондент NUR.KZ.

В пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области напомнили, что в настоящее время восьми пострадавшим работникам ферросплавного завода оказывается помощь в Многопрофильной больнице имени профессора Х. Ж. Макажанова.

"Для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова во главе с его директором Олжасом Бекарисовым.

В состав медицинской бригады вошли опытные врачи-комбустиологи-реаниматологи. Столичные специалисты отметили, что местными врачами оказана вся необходимая на тот момент медицинская помощь", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Состояние шестерых рабочих остается критическим, крайне тяжелым. Еще двое - в отделении интенсивной терапии.

"Борьба за здоровье и жизнь пациентов продолжается, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - гласит сообщение.

Напомним, вчера стало известно, что на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: случился внезапный выброс пламени, в результате которого пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Пострадавших доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова.