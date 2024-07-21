Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

ЧП на заводе в Караганде: врачей из Астаны привлекли для помощи пострадавшим

Опубликовано:

Отделение реанимации
Реанимация. Иллюстративное фото: Justin Paget / Getty Images

В управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о текущем состоянии пострадавших в ЧП на заводе ферросплавов, передает корреспондент NUR.KZ.

В пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области напомнили, что в настоящее время восьми пострадавшим работникам ферросплавного завода оказывается помощь в Многопрофильной больнице имени профессора Х. Ж. Макажанова.

"Для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова во главе с его директором Олжасом Бекарисовым.

В состав медицинской бригады вошли опытные врачи-комбустиологи-реаниматологи. Столичные специалисты отметили, что местными врачами оказана вся необходимая на тот момент медицинская помощь", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Состояние шестерых рабочих остается критическим, крайне тяжелым. Еще двое - в отделении интенсивной терапии.

"Борьба за здоровье и жизнь пациентов продолжается, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - гласит сообщение.

Напомним, вчера стало известно, что на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: случился внезапный выброс пламени, в результате которого пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Пострадавших доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2137491-chp-na-zavode-v-karagande-vrachi-iz-astany-pribyli-dlya-pomoshchi-8-postradavshim/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie