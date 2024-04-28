Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Уровень воды в реке Есиль начал снижаться

Опубликовано:

Паводки в СКО
Паводки в СКО. Фото: Акорда

В акимате Северо-Казахстанской области сообщили о прохождении второй волны паводков. Уровень воды в реке Есиль постепенно начал снижаться, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат СКО.

По данным на вечер 27 апреля, за сутки в Петропавловске уровень воды на реке Есиль поднялся всего на 1 сантиметр – с 1315 сантиметров до 1316 сантиметров. При этом позже за 4 часа уровень воды упал сразу на 3 сантиметра, до 1313 сантиметров.

"Пик второй волны пройден. Ожидается дальнейший спад уровня воды", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2092400-uroven-vody-v-reke-esil-nachal-snizhatsya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.