Уровень воды в реке Есиль начал снижаться

В акимате Северо-Казахстанской области сообщили о прохождении второй волны паводков. Уровень воды в реке Есиль постепенно начал снижаться, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат СКО.

По данным на вечер 27 апреля, за сутки в Петропавловске уровень воды на реке Есиль поднялся всего на 1 сантиметр – с 1315 сантиметров до 1316 сантиметров. При этом позже за 4 часа уровень воды упал сразу на 3 сантиметра, до 1313 сантиметров.

"Пик второй волны пройден. Ожидается дальнейший спад уровня воды", - сообщили в ведомстве.