Уровень воды в реке Есиль начал снижаться
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В акимате Северо-Казахстанской области сообщили о прохождении второй волны паводков. Уровень воды в реке Есиль постепенно начал снижаться, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат СКО.
По данным на вечер 27 апреля, за сутки в Петропавловске уровень воды на реке Есиль поднялся всего на 1 сантиметр – с 1315 сантиметров до 1316 сантиметров. При этом позже за 4 часа уровень воды упал сразу на 3 сантиметра, до 1313 сантиметров.
"Пик второй волны пройден. Ожидается дальнейший спад уровня воды", - сообщили в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2092400-uroven-vody-v-reke-esil-nachal-snizhatsya/