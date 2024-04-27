Детей возвращают в школы в Атырау

29 апреля школы Атырау возвращаются к офлайн-формату обучения. Об этом сообщил заместитель главы региона Жасулан Бисембиев, передает NUR.KZ со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

"В связи с завершением берегоукрепительных работ в городе Атырау и его пригородных населенных пунктах 29 апреля все школы областного центра переходят на офлайн-формат обучения", - отметил Жасулан Бисембиев.

Также указывается, что если дети находятся за пределами Атырау, они смогут продолжить обучение в онлайн-формате.

В случае ухудшения паводковой ситуации в Атырауской области дальнейший алгоритм действий будет сообщен дополнительно.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. Сильно пострадал Кульсары. Из города эвакуировали тысячи людей.

При этом заместитель главы региона Жасулан Бисембиев заявил, что Атырау может повторить судьбу Кульсары, к тому же риск затопления может быть не меньше, чем у городов Оренбург и Уральск. Все дело, по его словам, в том, что Ириклинское водохранилище, расположенное в России, сбросило в реку Урал рекордное количество воды.

Два дня назад в МЧС сообщили, что паводок постепенно отступает в Западно-Казахстанской области, однако эта вода теперь грозит соседнему региону - Атырауской области, где сохраняется угроза второй волны паводков.