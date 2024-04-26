В резервате "Семей орманы" области Абай снова загорелся лес

В селе Бородулиха области Абай на территории Бородулихинского филиала ГЛПР “Семей Орманы” загорелся лес, передает NUR.KZ со ссылкой на

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, 26 апреля в 13:21 поступила информация, что в Бородулихинском районе, в 15 км от села Бородулиха на территории Бородулихинского филиала ГЛПР “Семей Орманы” (Дмитриевское лесничество, квартал 148) происходит горение лесных насаждений (сосны).

Пожар происходит на труднодоступной заболоченная местности. В настоящее время лесничество “Семей Орманы” проводит работы по тушению пожаров.

В тушении пожара принимают участие 11 человек, задействовано 7 единиц техники из лесного хозяйства, а также шесть человек из личного состава ДЧС. От Департамента задействованы две единицы техники.