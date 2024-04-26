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В резервате "Семей орманы" области Абай снова загорелся лес

Опубликовано:

Лесной пожар
Лесной пожар. Иллюстративное фото: pixabay.com

В селе Бородулиха области Абай на территории Бородулихинского филиала ГЛПР “Семей Орманы” загорелся лес, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, 26 апреля в 13:21 поступила информация, что в Бородулихинском районе, в 15 км от села Бородулиха на территории Бородулихинского филиала ГЛПР “Семей Орманы” (Дмитриевское лесничество, квартал 148) происходит горение лесных насаждений (сосны).

Пожар происходит на труднодоступной заболоченная местности. В настоящее время лесничество “Семей Орманы” проводит работы по тушению пожаров.

В тушении пожара принимают участие 11 человек, задействовано 7 единиц техники из лесного хозяйства, а также шесть человек из личного состава ДЧС. От Департамента задействованы две единицы техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2091863-les-zagorelsya-v-oblasti-abay/

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