Госорганы хотели нерационально потратить 17 млрд тенге в Казахстане

В Антикоррупционной службе сегодня прошло совещание по вопросам мониторинга распределения бюджетных средств для ликвидации паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство.

Как сообщается в Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции, ведомство продолжает работу по мониторингу государственных закупок, эффективному расходованию бюджетных средств, а также внедрению "окрашивания денег" через цифровой тенге.

"Превентивными мерами, в том числе благодаря волонтерам, предотвращено нерациональное использование средств на сумму более 17 млрд тенге", - сообщили в агентстве.

Руководство Антикора дало поручения по вопросам реализации карты коррупционных рисков в регионах, минимизации проблем бизнеса в рамках проекта "Бизнеске жол", мониторинга строительства проблемных, социально значимых объектов.

Кроме того, на совещании были обсуждены вопросы возвращения государства незаконно выведенных активов.

"В этом году Антикоррупционной службой зарегистрировано 488 уголовных правонарушений. В совершении коррупции изобличено 296 лиц, из которых 59 руководителей различного уровня.

По завершенным уголовным делам возмещено более 188 млрд тенге ущерба", - рассказали в Антикоре.

В завершение глава Антикоррупционной службы поручил обеспечить круглосуточный прием заявлений и сообщений от населения по возможным фактам мошенничества и вымогательства, связанного с возмещением причиненного ущерба.

Напомним, ранее в ходе визита в СКО Токаев заверил, что никто из пострадавших от паводка жителей не останется без помощи. А во время поездки в Костанайскую область президент отметил, что казахстанские бизнесмены из списка Forbes будут оказывать помощь пострадавшим жителям - каждого из них закрепят за конкретным регионом.

Позже в правительстве подробно рассказали, на какую помощь могут рассчитывать пострадавшие от наводнения казахстанцы - в кабмине пообещали не только помочь с жильем и материально, но и выплатить ущерб за погибших сельхозживотных. Отдельные компенсации предусмотрены для пострадавших предпринимателей. Сумму выплат будет решать комиссия.

Помимо этого, сообщалось, что пострадавшим от паводков казахстанцам дадут отсрочку по кредитам.