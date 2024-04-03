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Эзотерика

Еще один ребенок утонул в талой воде в Актюбинской области

Опубликовано:

Паводки в Казахстане
Паводки. Иллюстративное фото: МЧС РК

Еще один ребенок утонул в талой воде в Актюбинской области. Трагический случай произошел 2 апреля в селе Белкопа Айтекебийского района, передает "Мой город" со ссылкой на местный акимат.

Как стало известно, 10-летний ребенок играл с друзьями на улице, поскользнулся и упал в талую воду. Она оказалась глубокой, мальчик не смог оттуда выбраться. Дети сообщили о случившемся взрослым, которые вытащили ребенка, но он к тому времени уже скончался.

"Мальчик был старшим ребенком в молодой семье. У супругов есть еще две дочери. Мама работает учителем, отец - охранник", - рассказали в акимате сельского округа.

Напомним, 23 марта в Актюбинской области произошел аналогичный несчастный случай - ребенок утонул в талой воде в поселке Ебейты Байганинского района. В районном акимате сообщили, что двое детей играли рядом с местом, где собралась талая вода. 4-летний ребенок упал в эту воду, захлебнулся и погиб. Второй ребенок жив. Дети были не из одной семьи. Их отцы - братья.

Отметим, что в Актюбинской области наблюдается сложная паводковая ситуация. Сообщалось, что в селах Байганинского и Темирского районов затоплены дома и подворья. В самом Актобе, по предварительным данным, пострадали 179 домов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2077952-esche-odin-rebenok-utonul-v-taloy-vode-v-aktyubinskoy-oblasti/

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