Тело человека принесло течением реки в Атырауской области

В Атырауской области в реке обнаружено тело неустановленного мужчины. Предполагается, что это подросток, утонувший в прошлом году, передает издание "Ак Жайык".

Как сообщили журналистам в Департаменте полиции Атырауской области, в воскресенье, 14 апреля, примерно в 18:10 на берегу Урала в микрорайоне Атырау было обнаружено тело неизвестного мужчины.

Сейчас предполагается, что погибший может быть подростком 2008 года рождения, утонувшем в Урале еще в июне прошлого года. Тогда тело парня так и не удалось найти.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза", - проинформировали в полиции.

Напомним, вчера в Кульсары были найдены тела отца и сына, которых разыскивали с 6 апреля. Тогда мужчина 1976 года и его сын 2000 года отправились осмотреть затопленный дом, а после не вернулись в пункт эвакуации. С тех спасатели вели поиски пропавших.

Отметим, в результате паводка в Кульсары этой весной уже погибли четыре человека. Ранее были найдены тела двух мужчин, которые уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет и утонули.