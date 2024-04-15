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Эзотерика

Тело человека принесло течением реки в Атырауской области

Опубликовано:

Паводки в Казахстане
Паводки в Казахстане. Фото: t.me/mchs_official

В Атырауской области в реке обнаружено тело неустановленного мужчины. Предполагается, что это подросток, утонувший в прошлом году, передает издание "Ак Жайык".

Как сообщили журналистам в Департаменте полиции Атырауской области, в воскресенье, 14 апреля, примерно в 18:10 на берегу Урала в микрорайоне Атырау было обнаружено тело неизвестного мужчины.

Сейчас предполагается, что погибший может быть подростком 2008 года рождения, утонувшем в Урале еще в июне прошлого года. Тогда тело парня так и не удалось найти.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза", - проинформировали в полиции.

Напомним, вчера в Кульсары были найдены тела отца и сына, которых разыскивали с 6 апреля. Тогда мужчина 1976 года и его сын 2000 года отправились осмотреть затопленный дом, а после не вернулись в пункт эвакуации. С тех спасатели вели поиски пропавших.

Отметим, в результате паводка в Кульсары этой весной уже погибли четыре человека. Ранее были найдены тела двух мужчин, которые уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет и утонули.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2084678-telo-cheloveka-prineslo-techeniem-reki-v-atyrauskoy-oblasti/

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