Ребенок утонул в талой воде в Актюбинской области

В Актюбинской области ребенок утонул в талой воде. Несчастный случай произошел 23 марта примерно в 13.00 в поселке Ебейты Байганинского района, передает "Диапазон".

"Двое детей играли рядом с местом, где собралась талая вода. 4-летний ребенок упал в эту воду, захлебнулся и погиб. Второй ребенок жив. Вода там неглубокая, до 15 сантиметров. Вода была примерно в 150 метрах от дома детей", - рассказали в акимате Байганинского района.

По данным издания, дети не из одной семьи. Их отцы - братья.

Напомним, в мае прошлого года 2-летний ребенок упал в яму уличного туалета в Шалкаре Актюбинской области. Спасти малыша не удалось, он погиб.

А в Атырауской области 12-летний подросток при перегоне табуна лошадей через искусственный канал "Сафон" упал с лошади в воду. В результате мальчик утонул. Местные жители извлекли тело погибшего и передали родственникам.