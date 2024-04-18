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О наплыве мошенников предупредили в полиции Казахстана

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Мужчина набирает номер
Смартфон. Иллюстративное фото: ArisSu/Getty Images

Казахстанцам, которые хотят помочь пострадавшим от паводков жителям страны, нужно быть осторожными. Каждая третья просьба о помощи написана мошенниками. Об опасности читайте в материале NUR.KZ.

Интернет-мошенники всегда держат "руку на пульсе" и используют текущую ситуацию для того, чтобы обманывать людей. Ситуации, когда преступники прикрывались добрым делом, а на самом деле просто воровали деньги, случались и ранее, однако именно во время масштабных паводков в Казахстане это явление стало по-настоящему массовым.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел РК, каждая третья просьба о помощи пострадавшим от паводков – мошеннический фейк.

В мессенджере WhatsApp были созданы группы, которые объединяют жителей пострадавших регионов. В них люди обсуждают паводковую ситуацию в стране, делятся опытом, организуют помощь пострадавшим. Однако среди добропорядочных граждан также находятся мошенники, которые пользуются ситуацией, чтобы заработать нечестным способом.

"Многие видели объявления о людях, пострадавших от паводка, с номером банковской карты и просьбой помочь. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью проверяют подобные объявления. За три дня в шести массовых чатах было выявлено около 50 фейковых объявлений – каждая третья просьба о помощи на самом деле размещена мошенниками", – рассказали в полиции.

По итогу все обнаруженные мошеннические просьбы о помощи были удалены, а номера их авторов заблокированы в общих чатах. Однако это не значит, что казахстанцы не столкнутся с другими аферистами, которых еще не выявили.

Поэтому полиция Казахстана призывает граждан быть осторожными и проверять достоверность любой информации, касающейся финансовых вопросов.

Напомним, ранее стало известно, что мошенники запускают в Интернете рекламу, в которой обещают выплаты всем пострадавшим. На самом деле они собирают персональную информацию, с помощью которой впоследствии могут украсть чужие деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2086829-o-naplyve-moshennikov-predupredila-politsiya-kazahstana/

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