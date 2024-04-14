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Пропавших во время наводнения в Кульсары отца и сына нашли мертвыми

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Паводок в Кульсары
Паводок в Кульсары. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

В Кульсары нашли мертвым мужчину, пропавшего во время паводка. Позже было найдено и тело его сына, передает NUR.KZ со ссылкой на областной департамент по ЧС.

Как сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС Атырауской области, тело мужчины было обнаружено сегодня, 14 апреля, примерно в 9 часов утра.

Выяснилось, что погибший - один из пропавших 6 апреля мужчин. Тогда мужчина 1976 года и его сын 2000 года отправились осмотреть затопленный дом, а после не вернулись в пункт эвакуации. С тех спасатели вели поиски пропавших.

Позже стало известно, что сына погибшего мужчины также нашли мертвым - сегодня в 13:40 его тело было извлечено из-под воды в километре от их дома. Тело 24-летнего мужчины находилось на глубине 1,5 метра.

"ДЧС Атырауской области призывает граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период", - обратились к жителям спасатели.

Отметим, что в результате паводка в Кульсары этой весной уже погибли четыре человека. Ранее были найдены тела двух мужчин, которые уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет и утонули.

Напомним, Кульсары в Атырауской области значительно пострадал от паводка - на прошлой неделе оттуда эвакуировали тысячи человек. Позже были показаны опубликованы кадры, как выглядит с высоты затопленный талыми водами город.

8 апреля сообщалось, что в Кульсары пропали двое мужчин - отец и сын. Оба надели защитные резиновые костюмы и отправились осмотреть свой затопленный дом, с тех пор их не могли найти. На тот момент в городе было затоплено уже около 3 тыс. домов и других объектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2084537-odnogo-iz-propavshih-v-kulsary-vo-vremya-navodneniya-muzhchin-nashli-mertvym/

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