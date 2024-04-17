Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Паводковые воды заполнили Астанинское водохранилище почти до 100% – и в этом нашли плюс

Опубликовано:

Водный пейзаж
Водохранилище. Иллюстративное фото: pexels.com

Заполнение Астанинского водохранилища талыми водами позволит обеспечить население питьевой водой. Такой плюс от паводков озвучили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба министерства в Telegram-канале, наполнение Астанинского водохранилища паводковыми водами позволит сэкономить 2 млрд тенге.

"В Акмолинской области наполнение Астанинского водохранилища составляет 99,6%. Это позволит в течение года обеспечивать питьевой водой население столицы, а также осуществлять природоохранные попуски для улучшения гидрологического состояния реки Есиль.

Прошлогодний объем воды в Астанинском водохранилище не позволял в полной мере обеспечить город питьевой водой, из-за чего приходилось подпитывать водохранилище через Канал им. К. Сатпаева. Процесс был затратным и стоил свыше 2 млрд тенге", — говорится в сообщении ведомства.

Повышение уровня воды в столичном водохранилище, как считают в Министерстве водных ресурсов и ирригации, также благоприятно сказалось на ее очистке.

Двумя днями ранее сообщалось, что в реке Есиль в столице наблюдается незначительный подъем уровня воды из-за повышения температуры воздуха, однако угрозы подтоплений нет. По данным ДЧС Астаны, пик паводкового периода пройден и в настоящее время уже наблюдается сокращение боковых притоков.

Состояние Астанинского контррегулятора, предназначенного для пропуска паводковых вод через Астану и защиты от возможных подтоплений, проверил ранее и премьер страны Олжас Бектенов.

Кроме того, было осмотрено состояние озера Майбалык и Вячеславского водохранилища. В Министерстве водных ресурсов и ирригации тогда заявили, что ситуация стабильная и находится на контроле, рисков подтопления Астаны не имеется.

На прошлой неделе в акимате Астаны также комментировали сообщения о якобы о возможном подтоплении и нехватке силы в работах по паводкам в столице и Акмолинской области.

"На данном этапе работ трудовые ресурсы имеются в полном объеме. В случае необходимости дополнительной помощи через официальных лиц и активистов села Жибек жолы будет сделано соответствующее объявление. На сегодняшний день ситуация под контролем", – говорилось в сообщении.

Между тем в регионах Казахстана спасатели продолжают бороться с последствиями масштабных паводков. По последним данным МЧС, с начала паводка спасено и эвакуировано 116 949 человек, из них 40 781 детей. Вернулись в свои дома 16 тысяч человек, в пунктах временного размещения находятся 6 950 человек, из них 3 113 детей. 

Продолжается проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ в нескольких регионах - в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областях и ЗКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2086451-obespechit-pitevoy-vodoy-naydeny-plyusy-v-zapolnenii-astaninskogo-vodohranilischa-pavodkovymi-vodami/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.