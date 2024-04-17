Паводковые воды заполнили Астанинское водохранилище почти до 100% – и в этом нашли плюс

Заполнение Астанинского водохранилища талыми водами позволит обеспечить население питьевой водой. Такой плюс от паводков озвучили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба министерства в Telegram-канале, наполнение Астанинского водохранилища паводковыми водами позволит сэкономить 2 млрд тенге.

"В Акмолинской области наполнение Астанинского водохранилища составляет 99,6%. Это позволит в течение года обеспечивать питьевой водой население столицы, а также осуществлять природоохранные попуски для улучшения гидрологического состояния реки Есиль.

Прошлогодний объем воды в Астанинском водохранилище не позволял в полной мере обеспечить город питьевой водой, из-за чего приходилось подпитывать водохранилище через Канал им. К. Сатпаева. Процесс был затратным и стоил свыше 2 млрд тенге", — говорится в сообщении ведомства.

Повышение уровня воды в столичном водохранилище, как считают в Министерстве водных ресурсов и ирригации, также благоприятно сказалось на ее очистке.

Двумя днями ранее сообщалось, что в реке Есиль в столице наблюдается незначительный подъем уровня воды из-за повышения температуры воздуха, однако угрозы подтоплений нет. По данным ДЧС Астаны, пик паводкового периода пройден и в настоящее время уже наблюдается сокращение боковых притоков.

Состояние Астанинского контррегулятора, предназначенного для пропуска паводковых вод через Астану и защиты от возможных подтоплений, проверил ранее и премьер страны Олжас Бектенов.

Кроме того, было осмотрено состояние озера Майбалык и Вячеславского водохранилища. В Министерстве водных ресурсов и ирригации тогда заявили, что ситуация стабильная и находится на контроле, рисков подтопления Астаны не имеется.

На прошлой неделе в акимате Астаны также комментировали сообщения о якобы о возможном подтоплении и нехватке силы в работах по паводкам в столице и Акмолинской области.

"На данном этапе работ трудовые ресурсы имеются в полном объеме. В случае необходимости дополнительной помощи через официальных лиц и активистов села Жибек жолы будет сделано соответствующее объявление. На сегодняшний день ситуация под контролем", – говорилось в сообщении.

Между тем в регионах Казахстана спасатели продолжают бороться с последствиями масштабных паводков. По последним данным МЧС, с начала паводка спасено и эвакуировано 116 949 человек, из них 40 781 детей. Вернулись в свои дома 16 тысяч человек, в пунктах временного размещения находятся 6 950 человек, из них 3 113 детей.

Продолжается проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ в нескольких регионах - в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областях и ЗКО.