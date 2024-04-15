Уровень воды поднялся в реке Есиль в Астане

В реке Есиль в столице наблюдается незначительный подъем уровня воды из-за повышения температуры воздуха, однако угрозы подтоплений нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Астаны.

Отмечается, что согласно данным РГП "Казгидромет" на гидропостах реки Есиль, расположенных на территории столицы, средний уровень воды составляет 615 см.

"Данный показатель означает незначительный подъем уровня воды в прибрежной части русла водоема. Незначительный подъем уровня воды связан с повышением температурного фона, наступлением периода половодья, растаявшим льдом в русле реки Есиль.

Пик паводкового периода пройден. В настоящее время уже наблюдается сокращение боковых притоков (от растаявшего снега, льда) в русле реки Есиль, в связи с чем в ближайшее время прогнозируется снижение уровня воды в данном водоеме", – объяснили в ДЧС Астаны.

При этом подчеркивается, что паводковая ситуация по городу в целом стабильная. Угрозы подтопления жилых домов и других объектов в столице нет.

Река Есиль в Астане. Фото: акимат Астаны

На прошлой неделе в акимате Астаны комментировали сообщения о якобы о возможном подтоплении и нехватке силы в работах по паводкам в столице и Акмолинской области.

"На данном этапе работ трудовые ресурсы имеются в полном объеме. В случае необходимости дополнительной помощи через официальных лиц и активистов села Жибек жолы будет сделано соответствующее объявление. На сегодняшний день ситуация под контролем", – говорилось в сообщении.

При этом в ряде регионов Казахстана паводковая ситуация все еще остается сложной.

Так, в СКО подтопленными остаются 1713 домов, подтопленных придомовых территорий – 1115. При этом в Петропавловске подтоплено 1050 домов, в основном в микрорайонах Хромзавод и Подгора. Из них эвакуировано 4552 человек, из них 957 детей.

А в Актюбинской области из-за поднятия уровня воды в реке Торгай прорвало защитную дамбу в селе Нура. За пару дней до этого из Нуры эвакуировали больше 570 человек, в том числе 326 детей.

В ЗКО аким Уральска Миржан Сатканов предупредил о приближающейся второй волне паводков и призвал жителей некоторых районов к эвакуации.

Кроме того, представители "Казгидромета" сегодня сообщали, что на большей части Казахстана в ближайшие несколько дней по-прежнему сохранится дождливая погода. В четырех областях Казахстана возможно поднятие уровня воды в реках.