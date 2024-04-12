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Паводки в Казахстане: некоторые села могут исчезнуть с карты в Актюбинской области (видео)

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Мужчина сидит на руинах дома
Подтопленные села в Актюбинской области. Фото: 24.kz

Некоторые села в Актюбинской области могут исчезнуть. Из-за того, что талые воды почти каждую весну топят села Каратал и Екпетал, жителей хотят переселить в райцентр, передает телеканал 24.kz.

Как сообщает телеканал, талая вода подтопила почти 100% домов в поселках Каратал и Екпетал Уилского района Актюбинской области. Сельчан местные власти намерены переселять в районный центр, потому что каждую весну их топит талыми водами, а саманные дома не выдержали потоков воды.

"Дом, сарай, вся техника и одежда – все ушло под воду. Вон вы видите как лежат непригодные холодильник, стиральная машина, АГБ. Обидно, что за них все равно придется платить. Банк то не спишет", сетует житель села Каратал Серик Жолдыгали.

В селе Каратал чуть больше 200 домов. Спаслись от большой воды лишь 10 из них.

Пока комиссия подсчитывает ущерб от паводка, населенный пункт уже покинули половина жителей и разместились кто у родственников, а кому пришлось ехать в эвакуационные пункты.

"Газ, свет, воду отключили. Так как может произойти утечка, это очень опасно. На окраине села есть водокачка, пока что оттуда привозим. В селе сейчас, в основном, живут мужчины. Они присматривают за оставшимся домашним скотом и собирают завалы разрушенных домов", — отметил аким Берсиевского сельского округа Нурлыбек Шауменов.

Отмечается, что случаи наводнения участились и в селе Екпетал. Сельчане встречают каждую весну с тревогой.

Местные власти решением видят перемещение жителей села в более безопасное место – в районный центр Уил. Сообщается, что инженерная инфраструктура райцентра сейчас готова для строительства 200 домов.

Ранее сообщалось, что жители маленьких сел в Актюбинской области, эвакуированные во время паводка, отказываются от жилья в районных центрах — они просят построить им дома в своих селах. На тот момент режим ЧС был объявлен в шести районах Актюбинской области. В Уилском районе отрезанными от областного центра оставались 16 тысяч человек.

Накануне в Актюбинской области началась эвакуация жителей села Мамыр из-за подъема уровня воды в реке – людей вывозят на вертолете Минобороны.

Сообщалось также, что жители села Кобда в Актюбинской области, пострадавшие от паводка, начали возвращаться в дома. Они рассказали, как пережили стихийное бедствие и показали, в каком состоянии сейчас их дома.

Напомним, накануне была наглядно продемонстрирована на картах ситуация, которая складывается с паводками в регионах. Так, согласно карте, на сегодня режим ЧС действует в двух регионах — Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Премьер Олжас Бектенов, выступая на совещании Республиканского штаба, заявил о необходимости максимальной мобилизации сил и средств по Уральску и Атырау.

Добавим, что согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок — это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
  • нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", — объяснили специалисты. Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах;
  • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости — обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", — отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2083475-pavodki-v-kazahstane-nekotorye-sela-mogut-ischeznut-s-karty-v-aktyubinskoy-oblasti/

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