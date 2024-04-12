Паводки в Казахстане: некоторые села могут исчезнуть с карты в Актюбинской области (видео)

Некоторые села в Актюбинской области могут исчезнуть. Из-за того, что талые воды почти каждую весну топят села Каратал и Екпетал, жителей хотят переселить в райцентр, передает телеканал 24.kz.

Как сообщает телеканал, талая вода подтопила почти 100% домов в поселках Каратал и Екпетал Уилского района Актюбинской области. Сельчан местные власти намерены переселять в районный центр, потому что каждую весну их топит талыми водами, а саманные дома не выдержали потоков воды.

"Дом, сарай, вся техника и одежда – все ушло под воду. Вон вы видите как лежат непригодные холодильник, стиральная машина, АГБ. Обидно, что за них все равно придется платить. Банк то не спишет", – сетует житель села Каратал Серик Жолдыгали.

В селе Каратал чуть больше 200 домов. Спаслись от большой воды лишь 10 из них.

Пока комиссия подсчитывает ущерб от паводка, населенный пункт уже покинули половина жителей и разместились кто у родственников, а кому пришлось ехать в эвакуационные пункты.

"Газ, свет, воду отключили. Так как может произойти утечка, это очень опасно. На окраине села есть водокачка, пока что оттуда привозим. В селе сейчас, в основном, живут мужчины. Они присматривают за оставшимся домашним скотом и собирают завалы разрушенных домов", — отметил аким Берсиевского сельского округа Нурлыбек Шауменов.

Отмечается, что случаи наводнения участились и в селе Екпетал. Сельчане встречают каждую весну с тревогой.

Местные власти решением видят перемещение жителей села в более безопасное место – в районный центр Уил. Сообщается, что инженерная инфраструктура райцентра сейчас готова для строительства 200 домов.

Ранее сообщалось, что жители маленьких сел в Актюбинской области, эвакуированные во время паводка, отказываются от жилья в районных центрах — они просят построить им дома в своих селах. На тот момент режим ЧС был объявлен в шести районах Актюбинской области. В Уилском районе отрезанными от областного центра оставались 16 тысяч человек.

Накануне в Актюбинской области началась эвакуация жителей села Мамыр из-за подъема уровня воды в реке – людей вывозят на вертолете Минобороны.

Сообщалось также, что жители села Кобда в Актюбинской области, пострадавшие от паводка, начали возвращаться в дома. Они рассказали, как пережили стихийное бедствие и показали, в каком состоянии сейчас их дома.

Напомним, накануне была наглядно продемонстрирована на картах ситуация, которая складывается с паводками в регионах. Так, согласно карте, на сегодня режим ЧС действует в двух регионах — Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Премьер Олжас Бектенов, выступая на совещании Республиканского штаба, заявил о необходимости максимальной мобилизации сил и средств по Уральску и Атырау.

Добавим, что согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок — это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", — объяснили специалисты. Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости — обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", — отметили представители МЧС РК.