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Сельчан в Актюбинской области начали эвакуировать (фото)

Опубликовано:

Паводки
Паводки. Кадр из видео: МЧС РК

В Актюбинской области началась эвакуация жителей села Мамыр из-за подъема уровня воды в реке – людей вывозят на вертолете Минобороны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что на территории Иргизского района в связи с повышением уровня воды в реке Торгай создалась угроза подтопления населенного пункта Мамыр.

"В эти минуты проводится эвакуация жителей вертолетом Минобороны РК из села Мамыр в Иргизский район. В настоящий момент всего эвакуировано 33 человека из них 24 ребенка", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее была наглядно продемонстрирована ситуация, которая складывается с паводками в регионах. Так, согласно карте, на сегодня режим ЧС действует в двух регионах — Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Премьер Олжас Бектенов, выступая сегодня на совещании Республиканского штаба, заявил о необходимости максимальной мобилизации сил и средств по Уральску и Атырау.

Добавим, что согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок — это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
  • нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", — объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах;
  • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости — обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", — отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2083358-selchan-v-aktyubinskoy-oblasti-nachali-evakuirovat-iz-za-ugrozy-podtopleniya-foto/

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