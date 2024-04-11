Жители села Кобда, вернувшиеся домой после наводнения, показали последствия потопа (видео)

Жители села Кобда в Актюбинской области, пострадавшие от паводка, начали возвращаться в дома. Они рассказали, как пережили стихийное бедствие, передает сайт телеканала КТК.

В Актюбинской области пострадавшие от паводка сельчане начали возвращаться в дома и разбирать то, что осталось после потопа. Жители райцентра Кобда уже знают, как нелегко это дается. Их топит второй год подряд.

Местная жительница Баян Накешова пытается привести дом в порядок после потопа. Она вернулась всего несколько дней назад. Отмечается, что когда вода накрыла Кобду, женщине с семьей пришлось бросить все и спасаться. Стихию пережидала в больнице, куда и эвакуировали сельчан. А теперь разбирает то, что осталось после страшного потопа.

"Вот, например, бытовая техника пошла под воду, кухонный гарнитур. Там еще спальня. В зал мебель брали. Мы за нее еще кредит не погасили. Надеюсь, помогут, в беде не оставят", – рассказала она.

Как сообщает телеканал, ровно год назад жители Кобды также пережили нашествие воды. Тоже было страшно, но не настолько, говорят сельчане. И вот едва начали приходить в себя, как стихия ударила с новой силой.

"В прошлом году государство нам помогло, людям давали дома. Кто-то ушел, кто-то нет. Все равно 30 домов, семей 150 вроде было. Компенсация. Кто-то ремонтировал, кто-то строился. Мы вот ремонтировали свой дом", – отметила другая жительница села Ольга Бирюкова.

Сейчас вода отступила, но масштабы наводнения пугающие. Всего в Кобде подтопило 288 домов и 10 административных зданий. 25 домов полностью уничтожены. В эвакуационных пунктах остаются 40 человек. В районе работает комиссия по оценке ущерба.

"Техобследование ведется. Комиссия с 31-го числа работает. Обходим дома. Комиссия выезжает, осмотр делает и обследование. Потом уже техобследование ведется, потом оценка пойдет", – заявил аким Кобдинского района Изгилик Тынымгереев.

Тем, кто совсем остался без крыши над головой, власти готовы предоставить временное жилье. Ведется также прием заявок на выплату единовременной социальной помощи – в регионе это 300 тысяч на семью. Ее уже попросили 200 кобдинцев.

Источник: КТК