Как обстоят дела с паводками в регионах Казахстана, наглядно показали на карте

Какие регионы остаются подтопленными, а какие - под угрозой, показали на карте в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций "О текущей ситуации по паводкам в стране", передает корреспондент NUR.KZ.

Так, согласно карте, на сегодня режим ЧС действует в двух регионах - Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Еще пять областей помечены желтым - они находятся под угрозой подтопления. Это Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Восточно-Казахстанская области.

Карагандинская, Павлодарская, а также области Абай и Ұлытау помечены зеленым - там ведутся восстановительные работы.

Карта паводков. Кадр из видео: СЦК

Всего, как рассказали на брифинге, с начала паводка в стране было эвакуировано 97 252 человека, из них свыше 32 тысяч - дети.

Отмечается, что по прогнозу большая часть республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем ожидаются осадки - дождь, переходящий в снег.

"11 и 12 апреля на востоке и юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки, дождь и снег. Днем на западе, в южных регионах, ожидаются грозы. В центре, на востоке и юго-востоке - порывистый ветер", - сообщила пресс-секретарь "Казгидромета" Алина Исмагулова.

На днях казахстанцам напомнили о правилах возмещения ущерба, который им нанесли паводки. Так, в первую очередь пострадавшим необходимо будет предоставить в местный акимат заявление о возмещении вреда.

К документу также следует предоставить копию удостоверения личности и перечень утраченного или испорченного имущества пострадавшего с момента возникновения ЧС природного характера или в период ее ликвидации.

Кроме того, в связи с режимом ЧС пострадавшим казахстанцам продлят выплаты некоторых пособий, а также дадут отсрочки по кредитам.

Напомним, из-за паводков в стране пострадали тысячи казахстанцев. Ранее в МЧС сообщали, что почти 60 населенных пунктов республики оказались отрезаны от мира.