Бектенов: Большая вода нанесла существенный урон в России и движется к Уральску и Атырау

Премьер-министр Олжас Бектенов проверил состояние гидросооружений в ЗКО с учетом прогнозов второй волны паводков в западных регионах, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Сообщается, что премьер-министр, руководитель Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов проверил ход проводимых работ и меры по исполнению поручений главы государства в Западно-Казахстанской области.

Олжас Бектенов в ЗКО. Фото: primeminister.kz

В регионе сохраняется сложная паводковая ситуация. В этой связи премьер-министр в ходе облета изучил состояние русла реки Жайык. Осмотрены Узынкольское водохранилище и каскад водохранилищ в сторону города Атырау. Главой правительства даны поручения по максимальному накоплению воды в системе водохранилищ с целью снижения давления на населенные пункты.

Олжас Бектенов в ЗКО. Фото: primeminister.kz

Осмотрев возведенные дамбы Олжас Бектенов поручил не сбавлять темпов работы, чтобы обеспечить максимальную защиту жизни, здоровья и имущества жителей.

"На данный момент ситуация в Актобе, Костанае, Кульсары стабилизируется. Пик паводка начинается в Петропавловске, где в зону подтопления попадают в основном садоводческие товарищества. Сложная ситуация сохраняется по реке Жайык. Большая вода уже нанесла существенный урон на территории Российской Федерации и движется в сторону Уральска и Атырау. Сегодня уровень воды в реке Жайык составляет 7,2 метра и будет повышаться с каждым днём. Опасная отметка – 8,5 метров. Возведены защитные дамбы, которые позволяют сдерживать опасный уровень воды. Сейчас главная задача - защитить Уральск и Атырау. Для этого привлечены силы акиматов, МЧС, Минобороны и Нацгвардии, спецтехника. Большую помощь оказывают волонтеры.

В целях обеспечения безопасности наших граждан акимам Западно-Казахстанской и Атырауской областей мной поручено в случае необходимости прибегнуть к принудительной эвакуации жителей, отказывающихся покидать дома, находящиеся в зоне подтопления. При этом все пустующие дома будут находиться под круглосуточной охраной полиции", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Олжас Бектенов гидроқұрылыстардың жай күйін тексерді. Фото: primeminister.kz

Кроме того, глава правительства на фоне запросов жителей поручил акиматам провести работу по разъяснению алгоритма возмещения ущерба от паводков.

"Время наступления паводков в областях различается. У некоторых жителей вызывает обеспокоенность срок подачи заявления. Нужно принимать заявления несмотря ни на какие временные ограничения. Как я уже говорил, бюрократических вопросов не должно быть", – поручил Олжас Бектенов.

Паводки. Фото: primeminister.kz

Напомним, согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.

Ранее зампремьер-министра Роман Скляр поручил начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий Петропавловска – в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Кроме того, сегодня ночью в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы, расположенного близ Астаны.

Сейчас чрезвычайные ситуации местного масштаба объявлены в 10 регионах Казахстана.

Также в Минпромышленности опровергали слухи о выплатах пострадавшим казахстанцам по 22 млн тенге. По данным ведомства, такая сумма предусмотрена на постройку одного дома, которые будут строить взамен пострадавших.

Еще мы рассказывали о том, что сегодня во время общей аудиенции Папа Римский Франциск просил молиться за жителей Казахстана из-за паводков в некоторых регионах страны.