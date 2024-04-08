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"Не допустить разрушения": на севере Казахстана готовятся к переливам на реке Есиль

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Олжас Бектенов посетил СКО
Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов совершил объезд поймы реки Есиль и изучил ситуацию на Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области, сообщается на официальном сайте главы кабмина.

Отмечается, что также будут проверены работы по укреплению дамб в пригородах Петропавловска для недопущения и минимизации подтоплений в случае переливов на реке Есиль.

Главе правительства доложили, что Сергеевский гидроузел в настоящее время работает на пределе мощности. По состоянию на 8 апреля, приток воды зафиксирован на уровне 6017 м3/с, сброс осуществляется на уровне 4720 м3/с.

При этом за весь период эксплуатации Сергеевского водохранилища с 1969 года максимальный расход воды составлял 3600 м3/с. Таким образом, текущая наполняемость водохранилища в 2 раза превышает предыдущие максимальные показатели за более чем 50 лет.

Сообщается, что в период паводков водохранилище работает в условиях форсированного подпертого уровня (1 млрд 366 млн м3/с), то есть может удержать больше воды, чем в условиях нормального уровня (693 млн м3/с).

В настоящее время в водохранилище объем воды составляет 1 млрд 247 млн м3/с. Объем приточности и сброса находятся на одном уровне – 4 млрд 720 млн м3/с. Так, на текущий момент водохранилище заполнено на 180%. Запас до критического уровня составляет порядка 100 млн м3/с. Всего за период с начала паводков произведен сброс 500 млн м3/с.

Согласно прогнозу "Казгидромет", в связи с резким потеплением и таянием снега в период с 6 по 12 апреля возможно увеличение притока воды на объем от 2400 до 3600 млн м3/с.

В этой связи для полномасштабного проведения противопаводковых мероприятий и недопущения разрушений по поручению Олжаса Бектенова 300 военнослужащих бригад сухопутных войск Вооруженных сил РК направляются из Астаны в Северо-Казахстанскую область.

Олжас Бектенов посетил СКО
Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

Привлечены 400 курсантов Академии национальной гвардии РК и более 300 сотрудников войсковой части регионального командования "Орталық" Нацгвардии РК. При этом дана команда по дальнейшему увеличению количества привлекаемых военнослужащих для оказания помощи региону. Следует отметить, что в настоящее время министр обороны Руслан Жаксылыков находится в Костанайской области.

"Президентом поставлена задача мобилизовать все силы для борьбы с паводком. Мы направили только на территорию Северо-Казахстанской области около тысячи сотрудников Минобороны и Нацгвардии. Наша задача – не допустить разрушения в период предстоящих переливов реки Есиль. Переполненность водохранилища в таком масштабе происходит впервые за всю историю функционирования Сергеевского водохранилища", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Ситуация с паводками в СКО
Ситуация в СКО. Фото: primeminister.kz

Ранее, по поручению главы правительства Олжаса Бектенова, первый вице-премьер Роман Скляр призвал руководителей строительных и дорожно-строительных компаний СКО оказать помощь в проведении противопаводковых мероприятий. Была обозначена необходимость срочной кооперации и мобилизации всех имеющихся сил и спецтехники для организации противопаводковых работ во избежание угрозы жизни жителей сел, повреждения социальных и стратегических объектов в регионе.

В свою очередь, предприниматели уже заявили готовность предоставить людей и технику, а также в случае необходимости снабжать ГСМ.

Отметим, что ситуация с паводками в Казахстане все еще сложная.

По последним данным МЧС, с начала паводкового периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей.

Накануне премьер-министр РК Олжас Бектенов, в ходе выездного заседания Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков в Атырау, дал ряд поручений казахстанским ведомствам в связи с паводковой ситуацией в стране.

Отмечалось, что режим ЧС сохраняется в ряде регионов: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях.

Сегодня сообщалось, что почти 60 населенных пунктов оказались отрезаны от мира из-за паводковой ситуации. Они находятся на контроле МЧС.

Синоптики сообщили, что повышение уровня воды в ближайшие дни ожидается в реках Акмолинской и Актюбинской областей, в этих регионах объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня Касым-Жормарт Токаев в ходе встречи с главой министерства промышленности и строительства РК поручил в срочном порядке восстановить жилье, разрушенное из-за паводков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2081036-postavlena-zadacha-mobilizovat-vse-sily-dlya-borby-s-pavodkom-bektenov-oznakomilsya-s-situatsiey-v-sko/

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