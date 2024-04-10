Встреча собаки с хозяином после паводка растрогала казахстанцев (видео)

В соцсетях распространилось видео встречи жителя Костаная со своим псом Димкой - собака временно живет в приюте, пока ее хозяева эвакуированы, передает сайт телеканала КТК.

Спасенных из зон подтопления собак и кошек отдают на передержку или распределяют по приютам. Там их потом ищут хозяева, эвакуированные из затопленных районов.

Одна из таких трогательных встреч произошла в Костанае. Мужчина пришел навестить своего питомца.

Как сообщает телеканал, пес по кличке Димка сильно переживал расставание с семьей. Волонтеры рассказывают: он постоянно лежал и практически не выходил из будки. Зоозащитники даже подумали, что овчарка заболела. Когда пришел хозяин, Димка сделал вид, что не признал его, и обиженно отвел взгляд. Но обида быстро прошла. Через несколько секунд они уже обнимались.

Владелец сам отдал собаку в приют, когда спасался от большой воды. Его с супругой эвакуировали. Но пока забрать Димку некуда, поэтому за ним какое-то время присмотрят волонтеры.

Зоозащитники говорят, что за время паводков в приюте добавилось больше 200 животных. Их искали по затопленным районам с помощью квадрокоптеров. Волонтеры надеются, что жители не забудут о своих питомцах и обязательно за ними придут.

"Когда Сергей ушел, конечно, Димка был очень напуган. Он боялся и прятался в будке. Но когда у Сергея появилась возможность навещать Димку, Димка сразу преобразился. Он стал радостным, довольным псом, с виляющим хвостом.

Сейчас Димка уже больше нам доверяет. Это очень ласковый, добрый пес. Он продолжает находиться у нас на территории, потому что у Сергея нет возможности забрать его домой", - рассказала волонтер приюта HOPE_KST Полина Бобренко.

Источник: КТК