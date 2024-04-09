Дорожное полотно вскрыли в шести местах в СКО, чтобы пропустить талые воды

Премьер-министр Олжас Бектенов прибыл в Петропавловск, где проверил работы по укреплению дамб для защиты от паводков в случае перелива реки Есиль, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

В селах Тепличное и Кожевенное глава правительства осмотрел состояние защитных обвалований и заслушал отчет о проведенной работе после паводков 2017 года. В настоящее время проводится работа по укреплению существующих дамб и увеличению их протяженности и высоты с учетом повышенного уровня воды на Сергеевском водохранилище.

В целом для пропуска талых вод было проведено 6 вскрытий дорожного полотна на автодорогах. Предусмотрен альтернативный проезд, выставлены знаки и организовано дежурство. С начала паводкового периода с улиц и придворовых территорий населенных пунктов откачано 440 тыс. м3 воды. Очищено более 165 км арыков, расширено и углублено 2.7 км каналов.

Работы по укреплению дамб в Петропавловске. Фото: primeminister.kz

На месте Олжас Бектенов также ответил на вопросы жителей о проводимых работах и мерах поддержки пострадавших от паводков, поблагодарил волонтеров и экспертов за оказываемое содействие и поддержку. Глава правительства отметил, что с учетом дополнительно привлекаемых сил и техники необходимо ускорить темпы работ по укреплению дамб, в том числе увеличить высоту.

"Личный состав и Нацгвардия задействованы. Полк тоже будет усилен. Минобороны подключены, поэтому сил должно хватить. Сейчас нужно мобилизоваться. Предстоящие 2-3 дня очень плотно нужно поработать, чтобы не допустить серьезных разрушений. Важно, чтобы не пострадали люди", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Работы по укреплению дамб в Петропавловске. Фото: primeminister.kz

В данный момент в противопаводковых мероприятиях участвуют 1432 сотрудника акимата, ДП, подразделения Национальной гвардии и частных организаций, 1200 волонтеров. По поручению премьер-министра сегодня прибыло 300 военнослужащих Минобороны. Таким образом всего задействовано порядка 3000 человек.

Паводковая ситуация в Северо-Казахстанской области находится на особом контроле. На месте работает первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Оперативные штабы функционируют в круглосуточном режиме.

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, замакима СКО Канат Дузелбаев предупреждал, что в течение 7-8 дней паводки могут достичь города Петропавловска. Также большая вода, по его словам, угрожает трем районам области.

Талые воды со льдом в регионе снесли несколько опор ЛЭП – в трех селах жители остались без электричества.

Кроме того, вчера мы писали о том, что в двух районах Северо-Казахстанской области началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Позже Олжас Бектенов совершил объезд поймы реки Есиль. Сообщалось, что согласно прогнозу "Казгидромет", в связи с резким потеплением и таянием снега в период с 6 по 12 апреля возможно увеличение притока воды на объем от 2400 до 3600 млн м3.

В целом же премьер ранее давал поручения ряду министерств и акиматов в связи с паводковой ситуацией в стране.