Проблемы с водоснабжением начались в Кокшетау из-за ситуации на Сергеевском водохранилище

Из-за недостаточного объема подачи воды из Сергеевского водохранилища в Кокшетау начались проблемы с водоснабжением, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на Instagram-странице акимата Кокшетау, недостаточный объем подачи воды приводит к нарушению гидравлического режима (слабое давление) в системе водоснабжения.

"Стабилизация в системе водоснабжения восстановится при полной подачи водоснабжения из Сергеевского водохранилища", - отметили в ведомстве.

Сейчас воду в микрорайоны Кирпичный завод, Бирлик, Шанхай, на улицу И. Мичурина и к детскому саду "Мирас" привозят на водовозах.

"До восстановления подачи воды водоснабжения из Сергеевского водохранилища будет организован подвоз воды", - отметили в акимате.