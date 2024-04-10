Проблемы с водоснабжением начались в Кокшетау из-за ситуации на Сергеевском водохранилище
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Из-за недостаточного объема подачи воды из Сергеевского водохранилища в Кокшетау начались проблемы с водоснабжением, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Как сообщается на Instagram-странице акимата Кокшетау, недостаточный объем подачи воды приводит к нарушению гидравлического режима (слабое давление) в системе водоснабжения.
"Стабилизация в системе водоснабжения восстановится при полной подачи водоснабжения из Сергеевского водохранилища", - отметили в ведомстве.
Сейчас воду в микрорайоны Кирпичный завод, Бирлик, Шанхай, на улицу И. Мичурина и к детскому саду "Мирас" привозят на водовозах.
"До восстановления подачи воды водоснабжения из Сергеевского водохранилища будет организован подвоз воды", - отметили в акимате.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2081957-problemy-s-vodosnabzheniem-nachalis-v-kokshetau-iz-za-situatsii-na-sergeevskom-vodohranilische/