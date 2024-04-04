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"Получите заслуженные награды": Токаев встретился со спасателями и волонтерами в ЗКО (фото)

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Касым-Жомарт Токаев в ЗКО
Токаев с волонтерами и спасателями. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Западно-Казахстанскую область встретился со спасателями и волонтерами, борющимися с последствиями паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

️Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область завершилась встречей с группой спасателей из числа сотрудников органов внутренних дел, департамента по чрезвычайным ситуациям, национальной гвардии и волонтеров, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, сообщает пресс-служба Акорды в Telegram.

️В ходе встречи Токаев выразил признательность всем гражданам, вовлеченным в борьбу со стихией, отметив, что они делают очень важное для всей страны дело.

"Сейчас это кампания закончится, в любом случае мы справимся с ситуацией. Спасатели, полицейские, волонтеры, которые работают здесь, получат заслуженные награды. Я обязательно позабочусь об этом", – подытожил Токаев.

Напомним, сегодня президент прибыл в ЗКО, где первым делом осмотрел подтопленные местности с вертолета. На заседании оперштаба он заявил, что ситуация в регионе может ухудшиться, а также высказался по эпидситуации из-за массовой гибели животных.

К слову, 2 апреля в регионе объявили режим ЧС из-за паводков. Перед этим, в конце марта, режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Уральске, тогда еще талыми водами в городе затопило акимат.

Между тем, как говорилось вчера, режим ЧС объявили уже в восьми регионах Казахстана, включая ЗКО, – в областях Абай и Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской областях. Число эвакуированных казахстанцев достигло 17 тысяч.

Также напомним, 30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, где объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.

Президент Токаев также извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков, и поручил правительству создать республиканский оперативный штаб.

На днях премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что в Казахстане ожидается потепление, что означает новую фазу паводков. В связи с этим он дал ряд поручений акимам и министрам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2079104-poluchite-zasluzhennye-nagrady-tokaev-vstretilsya-so-spasatelyami-i-volonterami-v-zko/

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