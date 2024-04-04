Нужно готовиться к ухудшению паводков в ЗКО, заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня в Западно-Казахстанскую область. В ходе заседания оперативного штаба он заявил, что ситуация в регионе может ухудшиться, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Под председательством Токаева сегодня состоялось заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации.

"В настоящее время все соответствующие структуры активно работают. Несколько областей сильно пострадали от наводнения. В ряде регионов повышается уровень паводковых вод. Это стихийное бедствие. Предстоит большая работа. Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией. Другого пути нет. Предпринимаются конкретные меры по ликвидации последствий паводков. Ведется профилактическая работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций. По моему поручению акимы областей предпринимают активные действия. Проводится большая работа", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что паводковая обстановка остается сложной, добавив, что наводнений такого масштаба в прошлом не было. По словам Токаева, похожая ситуация была в 1994 году, однако нынешние наводнения стали более масштабными.

"Я осмотрел регионы, пострадавшие от паводков, видел масштабы бедствия и урон. Имущество людей, инфраструктура сильно пострадали от воды. Смыты дороги и мосты. Сейчас самая главная задача – это реконструкция после того, как основные вопросы будут решены. Я уже дал поручение правительству подготовить специальный план по строительству новых типовых домов или реконструкции существующих домов. Думаю, с этими вопросами мы справимся. Ситуация, как я уже сказал, тяжелая. Полагаю, что под руководством правительства, Республиканского штаба акимы областей справятся с этой задачей", – сказал он.

Президент отметил, что прогнозные оценки по области пессимистические и нужно готовиться к ухудшению паводковой ситуации.

"Мы все понимаем, что это природное явление. Произошло увлажнение почвы в результате обильного снеготаяния и глубокого промерзания земли с образованием ледяной корки. Затем потепление, осадки, которые привели к снеготаянию. К сожалению, в текущем году все эти обстоятельства сработали вместе. Нам нужно извлечь уроки. Ежегодная подготовка к паводковому периоду должна начинаться в летне-осенний период и включать в себя три направления работ. Прежде всего, это меры прогнозно-аналитического характера. Гидрометеорологической службе нужно тщательно анализировать прогнозные данные и формировать сценарии развития ситуации в предстоящий паводковый период", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на важность проведения организационно-профилактических, инженерно-технических и оперативных мер, направленных на предупреждение и устранение негативного влияния паводков.

Он добавил, что Казахстану не хватает кадров соответствующего профиля и данная ситуация обнажила эту проблему.

"В свое время мы упустили это направление в сфере образования. Сейчас надо возвращаться, в срочном порядке готовить гидротехников, ирригаторов и всех специалистов, которые так или иначе связаны с водой", – заявил Токаев.

Президент поручил правительству, уполномоченным органам и акимам областей в кратчайшие сроки обеспечить строительство нового жилья и восстановление домов, подлежащих ремонту; принять меры по скорейшему восстановлению коммунальной и социальной инфраструктуры; контролировать ценообразование на социально значимые продукты питания и товары первой необходимости в регионах, в которых произошли паводки.

Напомним, сегодня президент прибыл в ЗКО, где первым делом осмотрел подтопленные местности с вертолета.

К слову, 2 апреля в регионе объявили режим ЧС из-за паводков. Перед этим, в конце марта, режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Уральске, тогда еще талыми водами в городе затопило акимат.

Между тем, как говорилось вчера, режим ЧС объявили уже в восьми регионах Казахстана, включая ЗКО, – в областях Абай и Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской областях. Число эвакуированных казахстанцев достигло 17 тысяч.

Также напомним, 30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, где объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.

Президент Токаев также извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков, и поручил правительству создать республиканский оперативный штаб.

На днях премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что в Казахстане ожидается потепление, что означает новую фазу паводков. В связи с этим он дал ряд поручений акимам и министрам.