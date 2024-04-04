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Токаев про паводки: Проблема нашей страны сейчас состоит в том, что не хватает кадров

Опубликовано:

Паводок
Паводок. Фото: parlam.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что прогнозные оценки по области пессимистические и нужно готовиться к ухудшению паводковой ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Мы все понимаем, что это природное явление. Произошло увлажнение почвы в результате обильного снеготаяния и глубокого промерзания земли с образованием ледяной корки. Затем потепление, осадки, которые привели к снеготаянию. К сожалению, в текущем году все эти обстоятельства сработали вместе.

Нам нужно извлечь уроки. Ежегодная подготовка к паводковому периоду должна начинаться в летне-осенний период и включать в себя три направления работ. Прежде всего, это меры прогнозно-аналитического характера. Гидрометеорологической службе нужно тщательно анализировать прогнозные данные и формировать сценарии развития ситуации в предстоящий паводковый период", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на важность проведения организационно-профилактических, инженерно-технических и оперативных мер, направленных на предупреждение и устранение негативного влияния паводков.

"Проблема нашей страны сейчас состоит в том, что не хватает кадров соответствующего профиля. Данная ситуация обнажила эту проблему. В свое время мы упустили это направление в сфере образования.

Сейчас надо возвращаться, в срочном порядке готовить гидротехников, ирригаторов и всех специалистов, которые так или иначе связаны с водой", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил правительству, уполномоченным органам и акимам областей в кратчайшие сроки обеспечить строительство нового жилья и восстановление домов, подлежащих ремонту; принять меры по скорейшему восстановлению коммунальной и социальной инфраструктуры; контролировать ценообразование на социально значимые продукты питания и товары первой необходимости в регионах, в которых произошли паводки.

Напомним, сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в один из пострадавших от паводков регион – Западно-Казахстанскую область.

Он совершил облет подтопленных территорий.

Под председательством президента состоялось заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации.

Глава государства также высказался по эпидситуации из-за массовой гибели животных.

Между тем, как говорилось вчера, режим ЧС объявили уже в восьми регионах Казахстана, включая ЗКО, – в областях Абай и Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской областях. Число эвакуированных казахстанцев достигло 17 тысяч.

Также напомним, 30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, где объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.

Президент Токаев также извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков, и поручил правительству создать республиканский оперативный штаб.

На днях премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что в Казахстане ожидается потепление, что означает новую фазу паводков. В связи с этим он дал ряд поручений акимам и министрам.

В пресс-службе правительства объясняли, куда могут обратиться жители пострадавших от паводков для получения медпомощи.

Отмечается, что call-центры работают в круглосуточном режиме:

  • +7 (7132) 41 02 13, Актюбинская область;
  • +7 (7142) 52 40 70, Костанайская область;
  • +7 (7112) 24 00 06, Западно-Казахстанская область;
  • +7 (7212) 95 55 59, Карагандинская область;
  • +7 (7222) 56 64 50, область Абай;
  • +7 (7102) 99 95 09, область Ұлытау;
  • 109, Акмолинская область.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных; нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах; перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", - отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2079071-tokaev-pro-pavodki-problema-nashey-strany-seychas-sostoit-v-tom-chto-ne-hvataet-kadrov/

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