Залитые водой дома, эвакуация и вертолеты: как прошла ночь в Костанайской области (фото)

В Костанайской области продолжают вывозить граждан из затопленных районов. За ночь спасатели эвакуировали более 150 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, прошедшей ночью под координацией Республиканского оперативного штаба МЧС РК была проведена спасательная операция по эвакуации жителей села Екидын, Аккысы, Кызылжулдыз, Жанакала и 9 зимовок Костанайской области.

"Мероприятие прошло с привлечением воздушных судов Министерства обороны. Спасено более 150 местных граждан, и них 63 несовершеннолетних. Люди на вертолетах были доставлены в эвакуационные пункты города Аркалык", – говорится в сообщении.

Детей сажают в вертолет. Кадр из видео: МЧС РК

Напомним, вчера в МЧС также показывали кадры спасения 12 человек в Костанайской области. Было видно, что люди сидели на крышах, ожидая спасателей.

А жители поселка Амангельды на юге Костанайской области, показывали, что их село почти полностью ушло под воду.

Затопленный район в Костанайской области. Кадр из видео: МЧС РК

При этом в последние дни в некоторых регионах Казахстана наблюдается сложная паводковая ситуация. О ситуации в Актюбинской, Костанайской областях, области Абай и еще ряде городов мы рассказывали ранее.

Также сообщалось, что здание акимата Уральска затопило талыми водами. А вчера кадрами из затопленных районов Актюбинской области поделились в МЧС.

В ЗКО были эвакуированы более 600 человек.

Люди выходят из вертолета. Кадр из видео: МЧС РК

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.