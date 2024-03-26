Затопленные дома, грязевые фонтаны и лодки: как казахстанцы справляются с паводками (видео)

Казахстанские спасатели продолжают бороться с паводками в разных регионах страны. Где-то люди оказались отрезаны водой от внешнего мира, а некоторые – готовятся эвакуироваться из домов.

Как сообщает сайт телеканала КТК, в Костанайской области объявлено усиление из-за паводков и предстоящих дождей. В регион стягиваются спасатели из соседних областей.

Сейчас откачка воды идет сразу в четырех населенных пунктах, в том числе и в самом Костанае, где талыми водами подтопило 12 домов и 20 дворов. Водой накрыло дорогу "Аркалык – Екидын", из-за чего сразу два населенных пункта оказались отрезаны от внешнего мира. Там теперь организовали дежурство и помогают вывозить людей, остро нуждающихся в медицинской помощи.

"Учитывая прогнозы синоптиков на предстоящую ночь о том, что возможны прохождения ливневых дождей, нами запрошены дополнительные силы и средства у ДЧС города Караганды и ДЧС Кызылординской области в количестве 81 человек, девять единиц техники и 12 мотопомп", – заявил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым.

По информации МЧС РК, в Акмолинской области, в городе Ерейментау, в селе Астраханка и в селе Коргалжын в результате интенсивного снеготаяния произошло скопление талых вод на придворовой территории жилых домов. Жители обратились к спасателям с просьбой по откачке воды.

Силами спасателей ДЧС проводятся работы по откачке талой воды. При помощи мотопомпы было откачено 240 кубометров воды. Работы продолжаются.

При этом, по данным телеканала "Астана", в селах Байганинского и Темирского районов Актюбинской области затоплено пять домов и 34 подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. На борьбу с паводками брошены все силы, также на помощь спасателям уже выехали коллеги из Мангистауской области.

"Для оказания помощи по минимизации и ликвидации угрозы подтопления жилых домов, паводковых угроз из Мангистауской области направлены силы и средства в количестве 52 сотрудников и 5 единиц техники", – сообщил главный специалист отдела ДЧС Актюбинской области Алишер Сарбаев.

Жители региона, как сообщает сайт телеканала КТК, вооружились резиновыми сапогами и даже достали лодки. Дожди в Актобе – по прогнозу они будут идти ближайшие два дня – могут спровоцировать повышение уровня рек.

"Я сейчас все отключил полностью. Электроэнергию, все отключил, отопление, все. Детей, собаку, кошку собрали и вышли из дома, потому что мы боимся. Вода сегодня зашла полвосьмого. В 6 утра я вставал, воды не было. Открыли дамбу, и она понеслась", – рассказал один из горожан.

Жители садоводческого коллектива на окраине Актобе вооружились лодкой. Иначе добраться до домов и обратно невозможно. Несколько дворов затопило. Люди боятся, что вода зайдет в дома. На дачах напротив потоп в одном доме уже произошел.

"Не, все нормально. Сейчас, на данный момент, все в штатном режиме отрабатываем. Еще никаких проблем нет. Но это жизнь, все возможно. Сейчас, может быть, дождь такой пойдет, что как цунами. А если средний дождь пойдет, никаких проблем не будет", – говорит руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Актобе Болат Сериков.

Кроме того, корреспонденты телеканала "Астана" рассказывают о ситуации в Караганде, в которой заливает не только частный сектор, но и новые микрорайоны. В одной из многоэтажных новостроек вода залила подвал и поднялась до квартиры на первом этаже.

А на проезжей части той же улицы Шахтеров бьют грязевые фонтаны. Ливневки не справились, и талые воды разлились по новому асфальту.

"Ливневый колодец диаметров 1200. Он не справляется с объемом воды. Весь объем принять не может. Получился перелив через колодцы по Шахтеров и Сатыбалдина. Мы ее ловим по каналу и пускаем по дополнительному резервному каналу. Вода дома не топит. За ночь плотники, где мы строили, мы их укрепим и будем готовы к завтрашнему приему воды", – отмечал глава города Мейрам Кожухов.

Также паводки беспокоят и жителей восточной части Казахстана. Как сообщает МЧС, в области Абай в селе Караколь Озерского сельского округа города Семея из-за повышения температуры, а также интенсивного таяния снега произошло поступление талой воды из степи, которая проходит посередине населенного пункта.

"В настоящее время силами МИО в количестве 10 человек и 4 единицы техники, проводятся работы по отводу талой воды. В село прибыли силы и средства ДЧС области Абай в количестве 13 человек личного состава 4 единицы техники и 4 мотопомпы.

На данный момент подтоплено 4 дворовые территории. Сотрудниками ДЧС проводится подворовый мониторинг населенного пункта.

Дополнительно направлены силы средства В/Ч 68303 в количестве 20 человек личного состава и 1 единица техники", – говорится в сообщении.

Одновременно талая вода перелилась через дорожное полотно автодороги "Семей – Караул". На данный момент перелив устранен.

При этом, напомним, ранее сообщалось, что здание акимата Уральска затопило талыми водами.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.