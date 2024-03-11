Возобновить поиски просят родные пропавших на "Майкаинзолото" спасателей

Семьи павлодарских спасателей требуют срочно возобновить поиски на территории АО "Майкаинзолото". Родственники говорят, что устали жить в неведении, передает сайт телеканала КТК.

Спустя два месяца двоих сотрудников шахты не нашли ни живыми, ни мертвыми - сейчас поиски приостановлены.

Их родные просят отыскать тела, так как понимают, в живых никого не осталось.

"Вот уже второй месяц сына нет дома. У него пятеро детей, старшие чуть-чуть понимают; младшие ищут, где папа. Не можем сказать, что он умер или придет с работы. Вот такое сожаление у нас", - заявил отец одного из спасателей Алибай Кайкин.

ЧП произошло 4 января, а полтора месяца спустя поиски были приостановлены - грунт осыпался и создал угрозу для жизни участников поисковой операции.

Тело двоих пропавших подняли на поверхность практически сразу. Еще двоих не нашли до сих пор. Семьи уже сами ищут специалистов, которые хоть как-то могут помочь, чтобы поиски возобновить как можно скорее.

"Проектировщиков непосредственно нашел я сам. Это мои коллеги, я с ними знаком. Но с 25 февраля, как начались переговоры, до сегодняшнего дня договор не был заключен. Там причинами в первую очередь является отсутствие финансирования". - заявил родственник Айдоса Шаймердена Ерболат Кабиев.

В настоящий момент по факту ЧП работает специальная комиссия. Она закончит свое расследование к 31 марта.

Сама шахта сейчас тоже закрыта.

Но на предприятии говорят: они, как и все, ждут результатов обследования воронки

"На сегодняшний день деньги есть, но они рассчитаны на запуск, на содержание самого предприятия. А по поводу проектирования: в действительности есть большая опасность производства там работ. Поэтому здесь никто не может рисковать", - заявил гендиректор предприятия Куаныш Ботин.

Пропавшими до сих пор считаются 36-летний спасатель Айдос Шаймерден и 55-летний Айып Тлеубергенов.

Отмечается, что пока мужчин не признают погибшими, семьи не могут рассчитывать на выплаты по утере кормильца.

Источник: КТК.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

4 января в Баянаульском районе на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены тела двух спасателей.

29 января аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колесо автобуса. Через несколько дней здесь же удалось обнаружить каску и ручную радиостанцию одного из спасателей.

5 февраля работы на месте обвала были приостановлены. В ДЧС заявляли, что риск обрушения слишком высок. Через два дня работы были возобновлены.

А 19 февраля стало известно, что сотрудников обогатительной фабрики "Майкаинзолото" отправят по домам. На предприятии заверили, что увольнение работников не рассматривается, а возобновить деятельность на предприятии надеются с 1 апреля 2024 года.