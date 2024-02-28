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Работников ДЧС Алматы наказали из-за несработавшей при землетрясении сирены

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Алматинцы, перепуганные землетрясением, вышли на улицы
Люди на улице после землетрясения в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Замглавы МЧС в кулуарах мажилиса сообщил, что сотрудники ДЧС понесли наказание за несработавшую систему оповещения людей во время сильного землетрясения в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сегодня спросили у вице-министра по чрезвычайным ситуациям, понес ли кто-нибудь наказание за то, что во время январского сильного землетрясения в Алматы не сработала система оповещения населения.

"Да, служебное расследование проводилось, и многие сотрудники, должностные лица понесли наказание", – заявил Бауыржан Сыздыков.

Однако он не смог рассказать, кто и какое именно наказание понес.

"Это я вам сейчас не могу сказать, конкретно, если вас интересует. Там разные виды наказания, поэтому официально обратитесь, мы вам расскажем", – заявил он.

Землетрясение в Алматы

В ночь с 22 на 23 января, сразу после полуночи, алматинцы почувствовали сильное землетрясение. По ощутимости его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.

В Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2063470-rabotnikov-dchs-almaty-nakazali-iz-za-nesrabotavshey-pri-zemletryasenii-sireny/

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