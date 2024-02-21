ЧП на "Майкаинзолото": МЧС консультировалось с зарубежными специалистами

С начала поисково-спасательных работ на руднике АО "Майкаинзолото" проводились регулярные консультации с международными специалистами, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, консультативные работы проводились Департаментом по ликвидации чрезвычайных ситуации МЧС РК с начальником управления по аварийно-спасательным работам МЧС РФ, с исполняющим обязанности начальника управления ликвидации чрезвычайных ситуации МЧС Узбекистана, с заместителем центра подготовки спасателей МЧС Кыргызстана, с начальником управления аварийно-спасательных работ МЧС Беларуси по вопросу имеющихся технологий и обмену опытом проведения подобных поисково-спасательных операций.

Аналогичная работа осуществлялась Департаментом по ЧС Павлодарской области. Проводились консультации с начальником управления международных ликвидаций ЧС Департамента ликвидации ЧС МЧС РФ, с МЧС Беларуси, с начальником управления по аварийно-спасательным работам ДЛСЧ МЧС РФ, с начальником Минского центра Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС Беларуси, с экс-заместителем Министра по ЧС Кыргызстана.

Подобная работа выполнена и Ассоциацией аварийно-спасательных служб Республики Казахстан. Проводились консультации с зарубежными партнерами - ведущими профессиональными аварийно-спасательными (горноспасательными) службами и партнерами из ЮАР, России, Канады.

"Отзывы зарубежных специалистов на действия спасателей из Казахстана - положительные. Отмечен колоссальный объем проведенных работ с привлечением максимальных сил и средств, которые можно было использовать при имеющихся характеристиках грунта", - сообщили в МЧС РК.

Международные специалисты отметили, что подобных чрезвычайных ситуаций у них зарегистрировано не было. Но были зарегистрированы обрушения шахт с другими особенностями.

"Все привлеченные международные эксперты отмечают дальнейший риск проведения работ, так как работы на объекте осложняются крайне нестабильным состоянием почвы, постоянным осыпанием грунта с откосов воронки и возможных пустот под воронкой, что увеличивает риск дальнейших обвалов и, соответственно, риск для спасателей", - подчеркнули в МЧС РК.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

4 января в Баянаульском районе на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены тела двух спасателей.

29 января аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колесо автобуса. Через несколько дней здесь же удалось обнаружить каску и ручную радиостанцию одного из спасателей.

5 февраля работы на месте обвала были приостановлены. В ДЧС заявляли, что риск обрушения слишком высок. Через два дня работы были возобновлены.

А 19 февраля стало известно, что сотрудников обогатительной фабрики "Майкаинзолото" отправят по домам. На предприятии заверили, что увольнение работников не рассматривается, а возобновить деятельность на предприятии надеются с 1 апреля 2024 года.

Сегодня в Майкаине произошло новое ЧП - выявлено повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения диаметром 1020 мм. Подача воды жителям поселка ведется на пониженном давлении.