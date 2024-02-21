Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

ЧП на "Майкаинзолото": МЧС консультировалось с зарубежными специалистами

Опубликовано:

Место происшествия на "Майкаинзолото"
Место происшествия. Фото: МЧС РК

С начала поисково-спасательных работ на руднике АО "Майкаинзолото" проводились регулярные консультации с международными специалистами, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, консультативные работы проводились Департаментом по ликвидации чрезвычайных ситуации МЧС РК с начальником управления по аварийно-спасательным работам МЧС РФ, с исполняющим обязанности начальника управления ликвидации чрезвычайных ситуации МЧС Узбекистана, с заместителем центра подготовки спасателей МЧС Кыргызстана, с начальником управления аварийно-спасательных работ МЧС Беларуси по вопросу имеющихся технологий и обмену опытом проведения подобных поисково-спасательных операций.

Аналогичная работа осуществлялась Департаментом по ЧС Павлодарской области. Проводились консультации с начальником управления международных ликвидаций ЧС Департамента ликвидации ЧС МЧС РФ, с МЧС Беларуси, с начальником управления по аварийно-спасательным работам ДЛСЧ МЧС РФ, с начальником Минского центра Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС Беларуси, с экс-заместителем Министра по ЧС Кыргызстана.

Подобная работа выполнена и Ассоциацией аварийно-спасательных служб Республики Казахстан. Проводились консультации с зарубежными партнерами - ведущими профессиональными аварийно-спасательными (горноспасательными) службами и партнерами из ЮАР, России, Канады.

"Отзывы зарубежных специалистов на действия спасателей из Казахстана - положительные. Отмечен колоссальный объем проведенных работ с привлечением максимальных сил и средств, которые можно было использовать при имеющихся характеристиках грунта", - сообщили в МЧС РК.

Международные специалисты отметили, что подобных чрезвычайных ситуаций у них зарегистрировано не было. Но были зарегистрированы обрушения шахт с другими особенностями.

"Все привлеченные международные эксперты отмечают дальнейший риск проведения работ, так как работы на объекте осложняются крайне нестабильным состоянием почвы, постоянным осыпанием грунта с откосов воронки и возможных пустот под воронкой, что увеличивает риск дальнейших обвалов и, соответственно, риск для спасателей", - подчеркнули в МЧС РК.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

4 января в Баянаульском районе на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены тела двух спасателей.

29 января аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колесо автобуса. Через несколько дней здесь же удалось обнаружить каску и ручную радиостанцию одного из спасателей.

5 февраля работы на месте обвала были приостановлены. В ДЧС заявляли, что риск обрушения слишком высок. Через два дня работы были возобновлены.

А 19 февраля стало известно, что сотрудников обогатительной фабрики "Майкаинзолото" отправят по домам. На предприятии заверили, что увольнение работников не рассматривается, а возобновить деятельность на предприятии надеются с 1 апреля 2024 года.

Сегодня в Майкаине произошло новое ЧП - выявлено повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения диаметром 1020 мм. Подача воды жителям поселка ведется на пониженном давлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062172-chp-na-maykainzoloto-mchs-konsultirovalos-s-zarubezhnymi-spetsialistami/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.