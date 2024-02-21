Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новое ЧП в Майкаине: на месте организован оперативный штаб

Опубликовано:

АО "Майкаинзолото"
АО "Майкаинзолото". Фото: instagram.com/pavlodar_tjd

Новое ЧП в Майкаине - сегодня выявлено повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения диаметром 1020 мм, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Павлодарской области.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области, участок повреждения находится в 27 км от насосной Второго подъема ГКП "Горводоканал города Экибастуза".

На месте организован оперативный штаб, где находятся глава региона Асаин Байханов, акимы Экибастуза и Баянаульского района, а также начальник ДЧС области.

Работы по выявлению и устранению причины повреждения проводятся силами горводоканала Экибастуза. В них задействованы 30 человек и 10 единиц специализированной техники. Также на месте работают специалисты ДЧС Павлодарской области и АО "Майкаинзолото".

Сообщается, что отключение жителей поселка Майкаин не производилось. Подача водоснабжения ведется на пониженном давлении. Полная подача будет возобновлена после устранения выявленного повреждения.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

4 января в Баянаульском районе на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены два тела.

29 января аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колесо автобуса. Через несколько дней здесь же удалось обнаружить каску и ручную радиостанцию одного из спасателей.

5 февраля работы на месте обвала были приостановлены. В ДЧС заявляли, что риск обрушения слишком высок. Через два дня работы возобновили.

А 19 февраля стало известно, что сотрудников обогатительной фабрики "Майкаинзолото" отправят по домам. На предприятии заверили, что увольнение работников не рассматривается, а возобновить деятельность на предприятии надеются с 1 апреля 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062120-novoe-chp-v-maykaine-na-meste-organizovan-operativnyy-shtab/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.