Новое ЧП в Майкаине: на месте организован оперативный штаб

Новое ЧП в Майкаине - сегодня выявлено повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения диаметром 1020 мм, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Павлодарской области.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области, участок повреждения находится в 27 км от насосной Второго подъема ГКП "Горводоканал города Экибастуза".

На месте организован оперативный штаб, где находятся глава региона Асаин Байханов, акимы Экибастуза и Баянаульского района, а также начальник ДЧС области.

Работы по выявлению и устранению причины повреждения проводятся силами горводоканала Экибастуза. В них задействованы 30 человек и 10 единиц специализированной техники. Также на месте работают специалисты ДЧС Павлодарской области и АО "Майкаинзолото".

Сообщается, что отключение жителей поселка Майкаин не производилось. Подача водоснабжения ведется на пониженном давлении. Полная подача будет возобновлена после устранения выявленного повреждения.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

4 января в Баянаульском районе на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены два тела.

29 января аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колесо автобуса. Через несколько дней здесь же удалось обнаружить каску и ручную радиостанцию одного из спасателей.

5 февраля работы на месте обвала были приостановлены. В ДЧС заявляли, что риск обрушения слишком высок. Через два дня работы возобновили.

А 19 февраля стало известно, что сотрудников обогатительной фабрики "Майкаинзолото" отправят по домам. На предприятии заверили, что увольнение работников не рассматривается, а возобновить деятельность на предприятии надеются с 1 апреля 2024 года.