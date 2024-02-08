"Люди через забор перелезали": пережившая сход оползня алматинка – о происшествии

Назым Боржумбаева была в числе тех, кто эвакуировался этой ночью с места оползня. Подробности случившегося девушка рассказала корреспонденту NUR.KZ.

"Меня разбудили, сказали, что был громкий звук. Когда я вышла на улицу, все соседи были на улице. Люди в одном из домов не могли выйти: оползень загородил выход. Люди через забор перелезали - даже маленький ребенок. И, кажется, даже беременная женщина была", - рассказывает Назым Боржумбаева.

Также девушка рассказала, что на место сразу приехали экстренные службы.

"Некоторые люди сразу уехали на такси, а некоторые - стояли здесь на остановке. Люди приходили из других домов, помогали: приносили плед, накрывали. Школу открыла завуч, она тоже здесь живет. Но многие люди и в школу боялись идти", - рассказала девушка.

Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое - дети. Их поисками занимаются спасатели. Также стало известно, что из-за ЧП Досаев перенес запланированную на сегодня встречу с населением.

Корреспондент NUR.KZ рассказал, что происходит сейчас на месте ЧП.

Также сообщалось, что на месте ЧП, предположительно, найдено тело погибшего. Затем информацию подтвердили в ДЧС.

Аким района называл вероятные причины схода оползня. Также он рассказал о семье, которую ищут под завалами.

Добавим, оплывина, как сообщается на сайте ДЧС Алматы, - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.

О произошедшем рассказал также друг семьи, который приехал на место происшествия.

Еще один соседя уверяет, что предупреждал о возможных последствиях.