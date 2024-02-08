Аким рассказал о семье, которую ищут под завалами после схода оползня в Алматы

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин рассказал о семье, которую ищут под завалами дома после схода оплывины (оползня) в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Еркебулана Оразалина, в доме проживали супруги и два сына-близнеца. Дети учатся в школе номер 48. Сегодня они в школу не пришли.

"Отследили сотовые номера семьи. Есть информация, что телефоны находятся в доме", - добавил аким.

Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое детей - их поисками занимаются спасатели. Также стало известно, что из-за ЧП Досаев перенес запланированную на сегодня встречу с населением.

Корреспондент NUR.KZ рассказал, что происходит сейчас на месте ЧП.

Также сообщалось, что на месте ЧП, предположительно, найдено тело погибшего. Затем информацию подтвердили в ДЧС.