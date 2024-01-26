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Почему Алматы продолжает "трясти" уже несколько дней, объяснили специалисты

Опубликовано:

Алматы с высоты
Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

С 23 января в Алматы каждый день фиксируют подземные толчки ощутимостью в 2 балла. Почему так происходит, объяснили в департаменте по ЧС, передает NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, ссылаясь на информацию от сейсмологов, сейсмическая активность в Алматы 23 января была обусловлена произошедшим на границе Китая и Кыргызстана сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана.

Обычно после землетрясений такой интенсивности происходит большое количество афтершоков ощутимостью не более 2 баллов. Это и наблюдается в последние несколько суток. Однако это явление не представляют опасность для территории Алматы, уверяют специалисты.

"Афтершоковая деятельность данного очага продолжается по сей день. И это тоже закономерное явление, сколько именно по времени будет происходить этот процесс, сложно сказать. Это будет зависеть от многих факторов: от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, геологического строения земной коры, тектонических особенностей. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности, и она вернется в обычный режим", - объясняют специалисты.

В ДЧС отметили, что сейчас во всем мире нет методик, которые могли бы спрогнозировать точное время и место предстоящего землетрясения: пока ученые лишь проводят исследования в этом направлении.

"Наша оценка сейсмической ситуации тоже дается с вероятностью 0,7, то есть 70%", - пояснили в департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что большое значение имеет подготовленность всего населения и каждого горожанина в частности к действиям при ЧС.

"Подробная информация о пунктах приема пострадавшего населения размещена на платформе "2ГИС" при вводе в поисковике "Пункт приема пострадавшего населения", а также на официальных сайтах ДЧС Алматы и районных акиматов города.

ДЧС разработаны информационные таблички с QR-кодом, позволяющие при сканировании камерой смартфона определить маршруты путей эвакуации к ближайшим пунктам приема пострадавшего населения", - добавили в ведомстве.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали ранее в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстры;
  • найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Землетрясение в Алматы

Напомним, в Алматы с 23 января продолжают ощущаться подземные толчки. Первое и самое сильное землетрясение алматинцы ощутили в ночь на вторник, 23 января. Тогда ощутимость составила 5 баллов. Перепуганные горожане выбегали на улице в домашней одежде, некоторые даже босиком.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже в ведомстве проинформировали, что по результатам визуального обследования в Алматинской области трещины обнаружили на 19 объектах.

После землетрясения в Алматинской области трещины обнаружили в 44 учреждениях. Позже выяснилось, что незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

При этом ранее сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание - никаких угроз нет.

Отметим, сегодня ночью в южной столице вновь зафиксировали подземные толчки в 2 балла. Их также могли ощутить жители Талгара.

Помимо этого, казахстанские сейсмологи зарегистрировали за ночь еще пять землетрясений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057616-pochemu-v-almaty-prodolzhayutsya-podzemnye-tolchki-uzhe-neskolko-dney-obyasnili-v-dchs/

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