ЧП с автобусом в Павлодарской области: могут ли достать людей живыми, ответили в МЧС

Сегодня в кулуарах мажилиса вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков рассказал, могут ли оставаться живыми люди в провалившемся под землю автобусе в Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В МЧС заявили, что ситуация с поднятием автобуса сложная, поскольку под ним в провалившемся участке земли может быть пустота, что создает опасность для спасателей. Также работу осложняет мороз.

"Если сейчас обратно будет движение почвы, тогда тех людей, которые там работают, может затянуть вниз. Мы не знаем, сколько там конкретно пустоты под автобусом, правильно? Поэтому наши спасатели работают в очень тяжелых условиях. Конечно, все меры техники безопасности там соблюдены.

На сегодня обеспечен с боковой стороны доступ техники к месту, где предположительно лежит автобус, и свыше 2 тысяч кубометров почвы уже вывезено. Вчера только смогли дать доступ 5-кубовому экскаватору – он в подвешенном состоянии начинает оттуда извлекать почву, которая лежит, предположительно, над автобусом", – сообщил Сыздыков.

Вице-министра ЧС спросили, каковы прогнозы о том, что людей извлекут живыми.

"Прогноз есть такой, хороший такой прогноз есть, только мы не можем назвать дату и время, потому что, как говорил, условия очень тяжелые, операция уникальная. Мы изучили опыт других стран. Мы нигде на такую историю не наткнулись, у нас в РК такое впервые", – добавил он.

Как сообщили в МЧС, помощь у других стран для спасения автобуса Казахстан не запрашивал.

Напомним, что вчера на месте происшествия нашли сумку спасателей и деталь кузова с госномером.

Также в МЧС рассказывали, как идут поиски провалившегося под землю автобуса в Павлодарской области.

ЧП с автобусом в Павлодарской области

Напомним, ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован упал автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что были обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус пока не найдены.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава МЧС пояснил, что ситуация возле шахты в Павлодарской области сложная и поднять провалившейся под землю автобус будет нелегко, однако работы продолжатся.

Между тем жители домов, расположенных в 300-400 метрах от места ЧП, говорят, что тоже боятся оказаться под землей вместе со своими жилищами.

Также ранее в Сети появилось видео момента падения автобуса.